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本周後期颱風恐生成 氣象署：未必直接往台灣移動

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
本周天氣炎熱，高溫上看37度以上，要防曬、防中暑。聯合報系資料照片
本周天氣炎熱，高溫上看37度以上，要防曬、防中暑。聯合報系資料照片

本周天氣高溫炎熱，大台北地區周二到周四恐有37度以上高溫，山區午後有雷雨；本周後期可能有熱帶性低氣壓或颱風發展，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其上午表示，未必直接往台灣移動。

劉宇其表示，台灣附近是太平洋高壓勢力所在範圍，台灣南邊從菲律賓西方到菲律賓東方海面是一大片低壓帶，有一些雲系正在發展，目前比較鬆散，還要幾天，在本周中後期才有熱帶性低氣壓或颱風發展出來。7月4日之後太平洋高壓勢力明顯減弱，成為比較強的西南風環境，當低氣壓發展起來，也未必直接往台灣移動，可能是偏北或偏東北方向移動為主，後續北上路徑不確定性更大，氣象署會持續觀察。

劉宇其說，台灣以東的西北太平洋，包括日本南方海面目前雲很少，是太平洋高壓勢力範圍。今天台灣仍在高壓勢力邊緣，有東南風帶來的水氣，台東及恆春半島短暫陣雨，午後新竹以南雷雨。之後高壓勢力會逐漸往西拓展到台灣上空，預估到7月3日，因此氣溫偏高，大台北會達37度。7月4日之後高壓勢力減弱，水氣又會略為增加。

本周受太平洋高壓勢力增強，降雨三階段，劉宇其說，今天台東及恆春半島陣雨，午後新竹以南雷雨，中部山區及南部地區雨勢較大；周二到周四降雨縮減，天氣轉晴朗，但午後新竹以南有雷雨；周五到下周日高壓勢力減弱，多雲到晴，但水氣略增，午後雷雨明顯，南部地區整天斷斷續續零星降雨。

溫度方面，今天溫度已偏高，劉宇其指出，大台北今天有機會達37度，同時易有高溫發生的發中部、南部內陸及花東縱谷，高溫約34-36度。明起到周四，北部易有37度以上高溫出現，同時包括中南部內陸、花東縱谷及金門溫度也比較高。周五起到下周日高溫下降，但仍有34-35度，如果水氣增加不明顯，感受仍相當炎熱。

本周天氣提醒。圖／中央氣象署提供
本周天氣提醒。圖／中央氣象署提供
本周天氣炎熱，高溫上看37度以上。圖／中央氣象署提供
本周天氣炎熱，高溫上看37度以上。圖／中央氣象署提供
本周降雨三階段。圖／中央氣象署提供
本周降雨三階段。圖／中央氣象署提供

高溫 雷雨 新竹

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