多年膝痛以為退化性關節炎 開刀兩次無效竟是腫瘤作祟

退化性關節炎很常見，但如果就醫一段時間症狀一直反覆發作沒改善，就要特別小心！台南市立安南醫院骨科最近出現多年關節疼痛患者，已在醫學中心手術兩次仍沒改善，經詳細檢查竟是腫瘤作祟！

38歲林姓患者多年飽受右膝關節疼痛困擾，已經在大型醫學中心2次手術仍反覆復發，走路、上下樓梯「都是折磨」。院方表示，經人介紹轉來安南醫院求診，終於查出病因是「滑膜軟骨瘤病」，關節鏡微創手術一次完整清除病灶，術後恢復良好，已恢復正常行走，重拾生活品質。

安南醫院骨科醫師方啟榮表示，林姓患者原以為只是一般退化性關節炎，但持續疼痛與活動受限求診多家大醫院，甚至動過2次膝關節手術；然而術後症狀非但沒有明顯改善，疼痛反而持續加劇。患者症狀仔細觀察，其實與典型退化性關節炎不盡相符，進一步影像學檢查，發現是滑膜軟骨瘤病作祟。

方啟榮指出，滑膜軟骨瘤是滑膜細胞異常增生，算是罕見，會在關節腔內產生多顆軟骨結節，在關節中游離、堆積致關節腫脹、卡住，甚至疼痛難耐。膝、肩、髖等大關節較常見，好發30～50歲男性。

常見症狀包括關節疼痛、腫脹、卡住感及活動受限。治療方式以手術為主，關節鏡微創手術可達到清除病灶並保留關節功能目標。