反對虐待豬隻 民團籲終結活體拍賣
台灣動物社會研究會與多個民間組織上午前往農業部，要求農業部重視豬隻活體拍賣制度背後虐待動物問題，抗議團體手舉豬隻於拍賣場受虐影片截圖，並現場播放影片，強調這些影像都是近期拍攝。
台灣動物社會研究會表示，自去年9月到今年3月在全台11個縣市、13個肉品市場調查拍攝的最新影像指出，目前台灣每年仍有約600萬隻豬在被屠宰場前，經歷電擊、鞭打、鐵釘刺印、活勾上顎或拖拉肛門等等虐待。呼籲農業部盡速提出轉型「屠體評級」交易的政策期程，讓台灣豬肉產銷跟上國際現代化。
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