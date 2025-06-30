中風竟是心臟黏液瘤作怪 婦人微創開心手術切瘤
台中一名60歲婦人突發右側肢體癱軟，家人原以為是中風緊急送醫，台中慈濟醫院醫療團隊檢查後，意外找出真正元凶不是一般的血管性中風，而是一顆超過5公分、長在左心房的心臟黏液瘤，心臟外科醫師鄭伊佐以微創開心手術成功切除腫瘤，讓婦人康復出院，重拾健康人生。
鄭伊佐醫師表示，心臟黏液瘤是心臟內最常見的原發性良性腫瘤，約八成生長於左心房，黏液瘤質地柔軟、形狀像果凍，會隨心跳在心房與心室間擺動；一旦腫瘤阻塞瓣膜出口，就會干擾血液流向全身，形成血栓，血栓流出阻塞血管導致腦部缺血，進而出現中風症狀。
鄭伊佐說明，婦人的腦部影像確實顯示缺血性中風跡象，進一步檢查卻找不到常見的血管性病變，直到執行心臟超音波掃描，那顆隨心跳搖晃的黏液瘤才終於現形。他說若未及時發現並即時處理，婦人可能會再度中風，甚至因腫瘤阻塞心臟血流，引發致命性問題。
鄭伊佐提醒，心臟黏液瘤屬良性，但其位置與特性，就像一顆不定時炸彈，一旦阻斷血流就會造成急性威脅。但只要及早發現並妥善處理，術後通常良好。他說醫病間的信任與溝通是治療成功不可或缺的關鍵。
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