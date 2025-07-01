微型機器人有如灰塵 可入鼻腔治療鼻竇炎

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
「CBMR」微型機器人能透過磁場引導抵達感染位置，在治療鼻竇炎症狀之後能自然地從鼻腔中排出體外。（Photo by Brittany Colette on Unsplash under C.C License）
「CBMR」微型機器人能透過磁場引導抵達感染位置，在治療鼻竇炎症狀之後能自然地從鼻腔中排出體外。（Photo by Brittany Colette on Unsplash under C.C License）

除了侵入性手術和藥物治療，鼻竇炎患者也能選擇微型機器人手術？由中港研究人員開發的「CBMR」微型機器人，能透過磁場引導抵達感染位置以治療鼻竇炎症狀，最終自然地從鼻腔中排出體外。然而，專家也警告微型機器人恐帶來副作用，以及啟動與否的倫理疑慮。

CBMR可治療鼻竇炎

NDTV》報導，中港研究人員開發一種稱作「CBMR」的微型機器人，其尺寸約只有一粒灰塵大小，而在進入鼻腔之後，其在磁場引導下抵達感染位置以進行鼻竇炎治療。目前，CBMR已在試驗中成功植入動物鼻竇，未來可能透過管道注入人類鼻腔。

據報導，CBMR由磁性顆粒和銅混合製成，在透過光線照射細光纖啟動之後，它們能夠突破鼻腔內黏稠膿液和細菌防禦系統，最終產生化學反應殺死導致感染的細菌。目前，研究人員已製作出應用於人體上的模型，而醫師也能透過X光線查看手術進度。

對此，CBMR不依賴傳統藥物，因此抗藥性極低，從而降低了抗生素抗藥性的風險。研究人員強調，微型機器人治療平台具有「非侵入性、阻力小、無藥物干預」的優勢。

有副作用、倫理疑慮

Interesting Engineering》報導，慢性鼻竇炎的治療長期存在問題，人們只能在侵入性手術和有限藥物中做選擇。對此，CBMR是一種不需複雜手術的非侵入性治療，而在完成清除鼻竇感染任務後，它們可以自然地從鼻腔中排出。

如今，儘管用於治療的微型機器人仍未成熟，但該研究的未來應用包括治療呼吸道、胃、腸、膀胱和尿道的細菌感染。然而，一些專家也警告，微型機器人可能會在造成長期副作用，或面臨未經同意就被啟動的倫理疑慮。

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