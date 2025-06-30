台鐵汐科站通勤令人生畏 專家：要配合都市規畫站體得慢慢改

台鐵汐科站進出不便且安全有隱憂，鐵道局斥資改善。學者表示，這是典型工程導向建站的後遺症，亡羊補牢改善應趕快完成，更重要是放眼未來軌道建設，車站應採生活導向思維思考開發，雖然過程花的時間較長，但會更安全、更人本，較能發展軌道經濟。

台經院前瞻運輸科技與政策研究中心顧問、台大土木工程學系交通工程組教授張學孔說，廿年前推動都會區台鐵捷運化，增設許多簡易站。既然定位為通勤車站，理當以生活導向來設計，讓車站成為生活中心，當年為了趕快完工，採行工程導向，衍生汐科站今日困境。

張學孔曾參與台鐵簡易站設計審議作業，他說，車站以生活為導向，以乘客為優先，建議多花時間跟地方政府和周邊土地使用者溝通，擴大站體和服務範圍，但是鐵路改建工程局（鐵道局前身）和台鐵認為，若再透過都市計畫、都市設計完善車站功能，會超出工期未採納。

張表示，以工程為導向興建的車站，沒辦法發揮軌道經濟功能，汐科站是典型例子。新車站設計不以乘客為導向，不以生活區為導向，沒結合地方開發，結果就是變成不安全、功能不完善的車站，完全不及格。

政府編列七千多萬元在汐科站增設中間出口，改善站體候車和通行空間。張學孔說，這是亡羊補牢之計，改善工程要趕快完成，政府更要記取這教訓，未來不管是投資台鐵立體化或捷運建設，車站都應該從工程導向轉變成生活導向，配合都市規畫、都市設計、都市更新，才能讓車站發揮功能。

「捷運車站周邊都變成豪宅，這算什麼捷運？」張學孔表示，大台北過去卅年花三百廿億美元打造捷運系統和超過二百公里路網，隨著捷運規模擴大，年輕人卻要搬到更遠地方去，這是什麼政策？完全錯誤。

張學孔說，新車站如果採大眾運輸導向型開發（TOD），以捷運車站為中心的二、三百公尺半徑範圍可一起開發，他主張容積率可以給八百、一千，配套要求獎勵的部分容積做為青年住宅、社會住宅，結合國家住宅政策，就可以讓年輕人住得起在捷運周邊房子。

張學孔表示，興建軌道車站就是兩個英文字，一個是Affordable，負擔得起的（住宅），第二個是Workable，好走的（環境）。如果用這兩個標準去檢視新開發的車站，台鐵車站也好，捷運車站也好，會發現有很多地方根本就不符合條件。