斷捨離太難？收納師勸自問3問題 點名8物品「不丟會傷害你」
家裡總是累積一堆用不到的東西，你是否遲遲下不了手丟棄？專業收納師特別列出8件丟掉也不會後悔的東西，讓家裡看起來更整潔。
據《Southern Living》報導，收納師們常遇到不願意丟棄物品的客戶，美國密西西比州的收納達人林賽（Suzanne Lindsey）強調：「每當客戶猶豫是否要扔掉某樣東西時，我都會問他們三個問題──你愛它嗎？你需要它嗎？你會用它嗎？需要符合其中一個類別才能留下來。」
為了讓家裡更清爽、生活更輕鬆，綜合多位專業收納師詳細討論，整理出8樣可以毫不猶豫丟掉的物品：
1. 用不到的電線與充電器
早就不知道是哪台設備的線還放在家裡佔空間？華盛頓特區整理收納師珍妮佛・懷亞特（Jennifer Guadron-Wyatt）指出：「別再為了『以防萬一』而堆雜物，就算真的需要，新設備通常也會附線」。
2. 家電說明書
許多人可能會保留家電設備手冊以防出現問題，懷亞特表示任何操作方法都能在Google或YouTube上找到，留著手冊是沒必要的。
3. 沒有蓋子的保鮮盒
Organize with Lia整理師布雷迪（Lia Brady）建議丟掉那些蓋子不見了的食物容器，「只保留真正需要的東西，會讓你的廚房感覺更井井有條、更實用」。
4. 用不到的廚房小工具
收納工作室Tidy Milso創辦人皮考特 (Katherine Picott) 表示盡量扔掉煮飯時不再用到的器具，「事實上，如果你到現在還沒用過它，可能永遠都不會用」，她鼓勵那些真的捨不得丟掉這類物品的人，給自己30天時間嘗試使用它們，如果用不到，那就該說再見了。
5. 過期藥品
藥物都有保存期限，過期的藥品就應該扔掉。若藥瓶上沒有處理說明，可以將藥丸放入密封袋中，與咖啡渣或貓砂等物一起丟棄到家庭垃圾中。（編按：台灣過期藥物處理方式，請見衛福部食藥署藥品丟棄三撇步）
6. 過期的化妝品
如果化妝品質地、味道變了就要趕快清出化妝包，皮考特指出「如果產品摸起來感覺不對勁或聞起來怪怪的，很可能已經失效，甚至可能造成傷害，趕緊扔掉吧，你不會後悔的」。
7. 堆積如山的舊文件、帳單
即使在當今數位時代，家中仍然有大量的紙本文件和帳單。皮考特表示紙張堆積起來是因為不想處理它們，結果越積越多，她建議將所有重要資料數位化，然後丟棄紙本文件。
8. 帶有負面情緒的東西
那些讓你想到就心煩的舊物，是時候徹底與它告別了！「最痛快的清理，就是丟掉那些承載負面情緒或回憶的物品」，Organized by Kendra整理工作室創辦人利托約翰（Kendra Littlejohn) 表示「不論是想遺忘的人送的禮物、不再讓你有自信的衣服，或是過去人生階段的東西，它們除了佔據空間，還帶來心理負擔」。
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