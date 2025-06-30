因應醫師荒開放醫學生名額 急診醫：問題在制度留不住人

近期醫學生名額擴增爭議，引發各界討論。台灣急診醫學會公共事務委員田知學於臉書表示，最近有聲音呼籲，要擴大醫學院的醫學生名額以因應醫師荒，但從護理人力的教訓中，應該早就學到，醫師從來不是「數量不足」的問題，而是制度無法「留得住人」。

田知學說，醫師人力短缺，該處理的不是「有沒有進來」，而是「為什麼留下來」，問題出在制度壓力、待遇不公、臨床工作的不被尊重，且即便要擴大醫學院的醫學生名額以因應醫師荒，但醫學生養成訓練，到增加醫生人數的時間落差，至少7至10年；若不先改革職場，再談擴編人力，往後只會產生更多的「轉行醫師」、「掛名主治」，表面增加人力，實則加速流失。

田知學指出，正確的人力導引誘因，應強化偏鄉獎勵、科別誘因，而不是「一視同仁擴名額」把責任推給教育端，更何況教學資源有限，過度招生會拖垮訓練品質，醫學教育需要臨床帶教與實務經驗，過量招生會讓帶教醫師負荷爆表，壓縮訓練時間、稀釋品質，最後導致臨床負擔加劇。

過去之所以能守住醫師養成品質，不是為了排他，而是為了制度的穩定與社會的安全網。田知學說，台灣沒有出現像南韓的大規模醫療罷工，不是因為沒壓力，而是靠責任硬撐。但這份責任，不該成為被剝削的理由。更不該因為制度運作不良，就用「開放名額」的方式，粗暴掩蓋問題。

田知學說，過去解決問題最常犯的錯誤是「供給導向」，處理結構性人力問題，但補人不補環境，只是在用人命補漏洞，不改善工時、薪資、晉升與安全保障，光增加人數無濟於事。醫師與護理師流失的真正原因是高壓、低酬、缺乏尊嚴與職涯希望。

如今，因應醫師荒要擴大醫學院的醫學生名額，如此教學與實習超載，品質反而下降，增加學生卻不增加帶教資源，只會壓垮教學醫院與第一線醫師，且錯誤的誘因只會讓醫師流動率更高，像過去部分護理平轉政策造成的「為了考上而來、為了逃離而走」，醫師訓練若也走上這條路，將削弱醫療專業的核心認同感。

田知學說，開放醫學院名額不應是改革的起點，而是最後不得已的選項。真正該做的第一步是，鬆綁評鑑制度，減少不必要的行政與績效壓力；調整薪資與職涯制度，讓臨床醫師有留下來的誘因；投資在教學現場，強化訓練與品質；真正與第一線對話，而不是數字主導政策。

田知學認為，現在需要的不是更多的醫學生，而是讓願意留下的醫師撐得下去的制度，不是缺醫師是留不住人，改革制度才是醫療永續的關鍵，別再讓責任成為被剝削的理由。