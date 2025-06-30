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講電話時突然聾了 55歲女業務靠高壓氧治療找回聽力

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
仁愛長庚合作聯盟醫院高壓氧中心主任李祥安說，近年已有許多文獻支持高壓氧用於突發性耳聾輔助治療。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供
仁愛長庚合作聯盟醫院高壓氧中心主任李祥安說，近年已有許多文獻支持高壓氧用於突發性耳聾輔助治療。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供

1名55歲女業務員用手機聯絡客戶時右耳突然聽不見電話那頭的聲音，換到左耳卻又可以正常的聽到聲音。醫師為她做完聽力檢查，發現竟是突發性耳聾，所幸經高壓氧治療四周，終於恢復聽力。

仁愛長庚合作聯盟醫院高壓氧中心主任李祥安說，突發性耳聾是一種急性聽力受損的疾病，常見症狀為突然發現其中一側之聽力減弱、耳鳴、耳悶感，甚至合併暈眩等等。診斷定義為，最近3日內在純音聽力圖上連續3個頻率感覺神經性聽力與對側正常耳比較，下降超過30分貝。有時患者聽力只有部分頻率聽力受損，可以聽到部分的聲音，容易被疏忽而延誤治療。

他說，雖然突發性耳聾俗稱耳中風，但跟一般常見的腦中風因為腦血管血栓阻塞或腦動脈瘤破裂出血的情況不同。可能的病因有內耳毛細胞組織缺血或缺氧、內耳內淋巴水腫、病毒感染導致之神經炎、自體免疫疾病或聽神經瘤等。其中約僅兩成的人可以找到確切病因，大部分患者的致病原因不明。

他說，年記小於50歲且有中重度聽力損失的突發性耳聾病人，更值得在傳統治療下再輔以高壓氧治療，增加恢復聽力的可能性。民眾若有突然聽力受損的狀況，應把握在1至2周的黃金治療期到耳鼻喉科檢查，確認診斷後可輔以高壓氧治療，以順利恢復聽力。

醫師 腦中風 患者

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