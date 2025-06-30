70歲男視力模糊 醫師神比喻：底片壞了 換鏡頭沒有用

1名70歲男性近一個月來總覺得左眼看不清楚，一度被診斷為白內障並建議手術治療。但經長安醫院眼科醫師彭書昱進一步檢查，才發現真正的病灶其實是黃斑部裂孔。彭書昱說，許多民眾常將視力模糊歸咎於白內障或老花眼，卻忽略了黃斑部病變的可能性，延誤了黃金治療時機。

彭書昱以相機做比喻說，眼睛就像是一台相機，白內障手術等同更換鏡頭，而黃斑部則是相機底片。底片一旦損壞，無論如何更換鏡頭，影像品質都無法改善。這名患者的黃斑部裂孔正是此種情況，也是視力持續模糊的原因。

他說，隨著高齡人口增加，黃斑部病變已成中老年視力退化主因之一。 臨床上不乏白內障術後視力未改善，最終確認為黃斑部病灶的案例。他呼籲，若出現視力模糊的狀況，應儘速接受眼底鏡或視網膜光學斷層掃描檢查，正確診斷方能爭取最佳治療時機。