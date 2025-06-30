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台鐵汐科搭車數暴增從簡易站變大站 增設中間出口工程一波三折

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
台鐵汐科站全長600公尺，階梯多、通道窄、尖峰時段人多亂象及險象環生。記者林俊良／攝影
台鐵汐科站全長600公尺，階梯多、通道窄、尖峰時段人多亂象及險象環生。記者林俊良／攝影

台鐵汐科站從2007年設立迄今，去年乘客數擠進全國前15大，比汐止站還多，儼然已是大站。因為是簡易通勤車站，設備陽春，狹長站體讓乘客吃足苦頭，連通道加上月台全長約600公尺，成為通勤族眼中，最適合練腳力的車站。

下了火車，要通往南站、北站出口步行至少要5分鐘，台鐵規畫增設中站出口，加寬南站人行道，讓乘客更便利和安全。2023年開工後因包商質疑設計有疏失難以按圖施工，去年9月解約收場。鐵道局重新招標，汐科站改善工程今年3月再度開工，但今年完工目標確定跳票。

台鐵統計，汐科站近5年日平均上下車人數，分別為1萬7609人、1萬5101人、1萬7630人、2萬1327人、2萬3478人，近兩年都居全國各車站人數第14名，超越第15名的汐止站，儼然已是「大站」。

乘客數成長，讓簡易通勤設計的車站規模難以負荷。蕭姓通勤族說，汐科站體狹長，人多時恐有被擠下月台、掉落鐵軌風險，應拓展月台空間。南站沒有電梯，不利視障與殘障人士進出，且進站後連通道陡峭曲折，輪椅與視障者也有滑行或跌落危險。

前立委賴品妤任內力促中央改善汐科站設施，交通部前部長王國材任內發包改善工程，2023年12月開工，原定完工日期是今年5月，因為包商質疑設計有疏失難以按圖施工，2024年9月11日解約收場。

鐵道局表示，在完成評值驗收後，接續工程今年1月8日決標，3月7日開工，工期600個日曆天，預估明年10月27日完工啟用。除了空間改善，也會完備指標系統，建置轉乘資訊等設備，提升服務品質。

鐵道局指出，未來會增設中站出口，方便旅客可分流，縮短出站時間，一併解決中站淹水及設備老舊等問題。中站停等空間會擴大，南站人行道也會加寬，另增加引道及共用廣場，化解人車共道問題，提升旅客行走的安全保障。

立委廖先翔說，公共工程先發設計標，再發工程標，包商依圖施工就好。前次改善工程解約，凸顯設計及審查有疏失，造成工期延宕，類似情況不應再發生。工程重新發包後，協調以聘請保全管制方式，解決月台淨寬不足問題，後續他會持續監督工程進度，確保工程如期如質完成。

台鐵汐科站全長600公尺，階梯多、通道窄、尖峰時段人多亂象及險象環生。記者林俊良／攝影
台鐵汐科站全長600公尺，階梯多、通道窄、尖峰時段人多亂象及險象環生。記者林俊良／攝影

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