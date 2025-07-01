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不是加熱就能殺菌！專家點名夏季「高危險食材」 不用煮的更須留意

聯合新聞網／ 綜合報導
夏季高溫炎熱，即使是熟食、蔬菜，也很容易腐敗，需特別留意。 圖／ingimage
夏季高溫炎熱，即使是熟食、蔬菜，也很容易腐敗，需特別留意。 圖／ingimage

根據日媒「Diamond online」報導，夏季天氣高溫潮濕，食物中毒的風險隨之升高。除了常見的肉類、海鮮，專家提醒，穀物與蔬菜也可能是食物中毒的高危險食材，民眾不能掉以輕心。

擔任健康檢定協會理事長、擁有營養師執照的望月理惠女士指出，夏季細菌最容易在30至35°C環境中繁殖，雖75°C以上的高溫，可以殺死大多數細菌，但仍有「抗熱型細菌」能撐過長時間加熱。其中，加熱過的咖哩若常溫放置過夜，恐孳生能製造毒素的產氣莢膜桿菌（Clostridium perfringens），可能導致腹瀉或更嚴重的腸道問題。

此外，一些富含水分的蔬菜如紅蘿蔔、馬鈴薯、洋蔥、小黃瓜，因容易帶菌，也是潛在危機。研究發現，20%生食蔬果樣本中檢出食中毒菌，其中水菜檢出率最高，其次是小黃瓜和番茄。建議民眾在食用生菜前應用流動的水徹底清洗，葉菜類可考慮稍微燙煮後食用，小番茄則應去除容易沾附細菌的綠色蒂頭後，清洗並擦乾，再放入便當中。

專家也提醒，便當中的食材應分層分裝、使用抗菌墊片與不織布材質保冷劑，避免水氣滯留。乾麵雖為常溫食品，但油脂氧化或發霉也可能引發腸胃不適，勿因「惜食」而忽視保存狀況。

食材新鮮與否，加上時常注意保存和調理的細節，才是守護健康的第一道防線。夏季食安不可大意，吃得安心、保存得當，是避免中鏢的不二法門。

高溫 食物中毒 食安 便當

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