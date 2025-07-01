靈魂之窗藏警訊！視力退化不一定是老了 高血壓、糖尿病看眼睛就知道

根據日媒「婦人公論.jp」報導，日本回生眼科院長山口康三指出，「年紀大了視力就會退化」這樣的想法其實並不正確。他強調，眼睛的健康與日常生活習慣密切相關，飲食不均、缺乏運動等問題，不僅會影響心血管和代謝，更會直接反映在視力與眼部疾病上。他提醒，眼疾其實也屬於「生活習慣病」的一種。

眼睛是人體中唯一能從外部直接觀察血管狀態的器官。透過「眼底檢查」，醫師能清楚看到視神經與血管變化，藉此掌握動脈硬化的程度，甚至初步推測出糖尿病、高血壓等疾病是否潛伏於體內。山口院長指出，眼底血管的狀況，其實就是全身血管健康的縮影，尤其動脈硬化的徵兆最容易從眼中發現。

此外，眼底出血的型態也能提供診斷的線索。例如沿著血管出現線狀出血，常與高血壓有關，若是點狀出血，則可能是糖尿病的早期徵兆。眼底動靜脈的直徑比例改變，則是動脈硬化加劇的指標之一。一般健康者，眼底的動靜脈血管內側直徑比例約在3：4到2：3之間，當比率變成1：2或更低，便需要提高警覺。

山口醫師分享臨床經驗指出，一位患者在眼底檢查中被發現動脈明顯變細，經測量後發現其血壓高達220/130 mmHg，遠超過正常值。他過去從未接受高血壓治療，卻因檢查眼底才驚覺異狀。這樣的案例並不少見。當眼部發生血管硬化，頸動脈和心臟的冠狀動脈也可能已發生硬化，呼籲大眾平時應多注意自身健康。