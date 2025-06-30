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你家中了嗎？小強「3大最愛」助牠生生不息 專家揭防蟑最佳時間點

聯合新聞網／ 綜合報導
收納專家指出，三項常見生活習慣恐怕會讓蟑螂在家中「繁衍不息」。除蟑示意圖。 圖／ingimage
收納專家指出，三項常見生活習慣恐怕會讓蟑螂在家中「繁衍不息」。除蟑示意圖。 圖／ingimage

隨著氣溫升高，不少人開始擔心惱人的夏季「不速之客」──蟑螂上門作亂。根據日媒「サンキュ！」中整理收納專家Odakemiyo指出，以下三項常見的生活習慣，若不儘快改掉，恐怕會讓蟑螂在家中「繁衍不息」，現在正是防範的關鍵時期。

第一個是將紙箱當作收納工具。許多人會將網購收到的紙箱留下來裝東西，但紙箱內層的瓦楞結構不僅保溫性佳，更是蟑螂偏好的棲身環境。建議收到包裹後，應儘快拆平紙箱並送往回收，避免成為「蟑螂窩」。

其次是食物氣味殘留。蟑螂會被特定氣味吸引，最典型的例子就是喝剩的啤酒罐與未冷藏的洋蔥。啤酒罐應立即沖洗並投入有蓋垃圾桶，其他果汁和寶特瓶飲料也是同樣的處理方式。洋蔥則應妥善保存在冰箱內，廚餘或外皮更要儘快丟棄，不可放在廚房不管。

第三則是廚餘未及時清理。餐後流理台的垃圾或水槽濾網若未妥善處理，很容易成為深夜蟑螂的「自助餐廳」。不論是廚餘、碎菜渣或湯汁，都應每天清潔，並確保垃圾桶蓋緊閉以避免氣味外洩。

專家提醒，蟑螂最活躍的時間是盛夏，但實際上，從梅雨季至初夏是蟑螂幼蟲繁衍的高峰期，此時若不改善生活習慣，很可能等到夏天才發現「為時已晚」。想安心度過夏天，現在就開始改變，才是防蟑關鍵。

蟑螂 紙箱 洋蔥 氣味 廚餘 垃圾桶

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