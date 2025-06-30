最恐怖車站 ！台鐵汐科站通道長又窄 上班族練腳力、體力不濟的更慘

台鐵汐科站曾被封為「最恐怖車站」，火車一進站，眾多通勤族宛如「喪屍大隊」緩步出站，月台空間狹窄，生怕被冒失鬼推落鐵軌。火車出站時，許多人還在月台上，近距離與快速列車交會，也讓人感到害怕。

台鐵20多年前推動「捷運化」工程，在原本車站間增設簡易通勤車站，包括基隆市3坑站、百福站，和新北汐止區的汐科站等，方便上班族就近搭車。

這類簡易通勤站定位服務通勤族，多只停靠區間車，站體相對迷你，汐科站設計獨特，站體全長約600公尺，從南北出入口進站，通過閘門口後，要先走百來公尺通道才能抵達月台候車。

不少通勤族納悶，車站為何設計成這樣子？汐科站通道又窄又長，更奇怪的是有坡度，月台空間狹窄，交通尖峰時段人多，讓人感到恐怖。

汐止區復興里長蕭素真說，台鐵最初要在汐止增設通勤車站地點，是位於汐止好市多賣場附近路段。地方人士認為，當時最有通勤需求區域是在汐科一帶，台鐵接受地方意見，重新評估後決定改在現址。

蕭說明，火車站設在汐科是對的，但問題來了，台鐵地下化鐵路從樟樹地區走出平面，開到汐科再爬升成高架鐵路，考量坡度限制，月台最後設在康誥坑溪以南。月台兩側再分別興建連通道，往北接到大同路2段184巷，並設站前廣場，往南通往遠東世界中心和樟樹地區。

汐科站重新選址後的設計，雖是為滿足更多通勤人口，但受地形及建築限制，月台比一般車站小，連通道加上月台全長約600公尺，隨著通勤人數攀升，成為通勤族眼中讓人又累又苦的車站。

汐止園區的遠雄廣場、遠東世界中心、東方科學園區上班族，多從汐科站南端進出。任小姐觀察，多數上班族跟她一樣，習慣在較靠南側的前幾節車廂，希望下車後少走段路，早點出站。下車時大量乘客湧進月台，出站時併排走在狹窄月台，走在外側臨鐵軌的人相對危險。因為連通道窄，移動速度慢，火車復駛出站時，月台上還有很多人，隨著火車愈開愈快，走在外側讓列車「掃過」，不免膽顫心驚。

周姓市民表示，一大群人擠在月台朝出口前進，除了靠鐵軌1側要格外小心，也要注意後方是不是冒失鬼，免得因推擠掉落鐵軌。家住基隆的陳小姐，偶爾搭火車到汐科上班也心有餘悸，她說，遇過有人在月台奔馳急著去公司打卡，急忙穿過人潮的奔馳場景，讓人捏把冷汗。

除了行走月台危險，下雨天雨水會潑灑進月台，也讓等車者吃不少苦頭。周姓男子說，進了汐科站閘門，還要走一大段連通道才能到月台，當在閘門口看到列車已在月台邊，若不想等下班列車，就只能三步併兩步「追火車」。

常在汐科站搭乘區間車的王小姐形容，下車後距離南、北閘門口都很遠，若拎著行李，走起來格外艱辛。陳姓乘客也說，進站看到區間車停靠，往往來不及上車，只能目送，也曾看見旅客大包小包狼狽趕車，還有媽媽帶小孩在月台狂奔，險象環生。