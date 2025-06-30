太平洋高壓增強 賈新興：今明大台北恐飆38度日本也很熱
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，最近天氣很熱，今天到7月3日太平洋高壓偏強，全台炎熱高溫，尤其大台北地區要留意異常高溫，今明兩天可能接近37度，部分地區達38度。日本也受太平洋高壓影響，天氣很熱，如要去的民眾也要注意。
至於7月1日至３日，清晨鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後竹苗以南有零星短暫陣雨。4日午後竹苗以南有零星短暫陣雨。 5日清晨台中以南沿海有零星短暫雨，午後桃園以南及宜蘭有零星短暫陣雨。 6日至9日每日深夜至隔天清晨，彰化以南有零星短暫雨，午後竹苗以南及宜花東有零星短暫陣雨。
賈新興說，預估7月3日菲律賓東方外海及7月4日於本東南方外海一帶，熱帶系統有發展機率，路徑預估都往東邊移動。但3天前的颱風路徑預報誤差約200公里左右，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言