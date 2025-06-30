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太平洋高壓增強 賈新興：今明大台北恐飆38度日本也很熱

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
賈新興說，今天到7月3日太平洋高壓偏強，全台炎熱高溫，尤其大台北地區要留意異常高溫。聯合報系資料照片
賈新興說，今天到7月3日太平洋高壓偏強，全台炎熱高溫，尤其大台北地區要留意異常高溫。聯合報系資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，最近天氣很熱，今天到7月3日太平洋高壓偏強，全台炎熱高溫，尤其大台北地區要留意異常高溫，今明兩天可能接近37度，部分地區達38度。日本也受太平洋高壓影響，天氣很熱，如要去的民眾也要注意。

至於7月1日至３日，清晨鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後竹苗以南有零星短暫陣雨。4日午後竹苗以南有零星短暫陣雨。 5日清晨台中以南沿海有零星短暫雨，午後桃園以南及宜蘭有零星短暫陣雨。 6日至9日每日深夜至隔天清晨，彰化以南有零星短暫雨，午後竹苗以南及宜花東有零星短暫陣雨。

賈新興說，預估7月3日菲律賓東方外海及7月4日於本東南方外海一帶，熱帶系統有發展機率，路徑預估都往東邊移動。但3天前的颱風路徑預報誤差約200公里左右，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

賈新興說，預估7月3日菲律賓東方外海及7月4日於本東南方外海一帶，熱帶系統有發展機率，路徑預估都往東邊移動。擷取自賈新興臉書
賈新興說，預估7月3日菲律賓東方外海及7月4日於本東南方外海一帶，熱帶系統有發展機率，路徑預估都往東邊移動。擷取自賈新興臉書

高溫

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