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【重磅快評】熱到像住在大鐵鍋蓋裡

聯合報／ 主筆室
邁入夏季，歐洲各國「熱穹」罩頂，帶來破紀錄高溫、野火與致命風暴。「熱穹」是指地球像蓋上大鍋蓋，熱氣完全洩不出來。圖／擷自X@ECOWARRIORSS
邁入夏季，歐洲各國「熱穹」罩頂，帶來破紀錄高溫、野火與致命風暴。「熱穹」是指地球像蓋上大鍋蓋，熱氣完全洩不出來。圖／擷自X@ECOWARRIORSS

節氣「夏至」曆法解釋是天氣將熱而未熱，但地球「熱穹」的現況是很熱、還會更熱；本週將進入國曆七月，其實本該是夏天、夏至才正準備進入盛夏，但氣象預報本週將迎來新一波的高溫，大台北盆地普遍是橙色37攝氏度高溫，台灣其它地方也是35度起跳；更嚴重的這是地球普遍的現象，新的名詞「熱穹」是指地球像蓋上大鍋蓋，熱氣完全洩不出來。

2025過了一半，今年是2015『巴黎協定』倡議將滿十週年，這一源自人類對地球暖化危及生存環境，意圖發起拯救地球的自省活動，雖然全球熱烈響應，但十年下來可說一事無成，現況毫無疑義動口比動手多。協定目標希望把升溫控制在工業化前2攝氏度，並盡量壓在1.5攝氏度之內，但前年巴黎協定八週年首次全球升溫盤點，發現不要說高標1.5攝氏度做不到，連2攝氏度都確定早已跳票。

既然開支票地球降溫看來像是笑話，改請協定簽約國自行提出減碳、降溫的目標值來試試看？沒想到局面更糟，近兩百個協定簽約國竟然過半沒提出自主減碳目標，連數字都懶得扯了，地球降溫更只是空口說白話；儘管反覆危言聳聽地球增溫後火災、洪災頻率將暴增，但再多的警告改變不了各國動口不動手的現況，似乎明知山有虎仍向虎山行？

台灣新一週的酷熱還僅是一例，看看現況下普遍增溫的地球，歐洲、地中海一帶增溫最嚇人，西南歐依比利半島，葡萄牙里斯本攝氏43度，西班牙馬德里42度，法國南部很長時間高溫也達40度；整個地中海不再是浪漫的「蔚藍海岸」，從法國尼斯到地中海東岸土耳其，地圖上高溫海水都以紅蕃薯色來表達，地中海整個變溫泉浴場。

只有地中海失控嗎？不！美東紐約最近都38攝氏度以上，波士頓印象是白雪皚皚，可這個夏天也經常38度高溫；中國大陸呢？上海臨海，有東海調節溫度，可前兩天明珠大廈兩百多公尺高的透明懸空觀景廊，竟然許多強化玻璃構件碎裂，還好不是人潮多的時間發生，否則傷亡難以想像。

「熱穹」其實不是好詞，人類如果被迫生存在密不透風的鍋蓋裡，熱浪外不時還有洪災，難道真要測試人的生存能耐？

高溫 巴黎協定 地中海

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