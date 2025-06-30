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大熱天騎機車參加活動喝水少 婦人罹橫紋肌溶解症

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中一名婦人少喝水引起橫紋肌溶解症及急性腎衰竭， 大甲李綜合醫院腎臟科醫師陳采峰詢問她情形。記者游振昇／攝影
台中一名婦人少喝水引起橫紋肌溶解症及急性腎衰竭， 大甲李綜合醫院腎臟科醫師陳采峰詢問她情形。記者游振昇／攝影

台中一名70多歲婦人每天從住家騎車約30分鐘，到8公里外的文化健康站參加活動，日前突然覺得身體不舒服，身體發熱，到醫院就診檢查，醫師診斷出她罹患橫紋肌溶解症及急性腎衰竭，還有第四期腎臟病，治療後才逐漸正常，醫師提醒，天熱容易好發橫紋肌溶解症，運動時量力而為並補充水分。

大甲李綜合醫院腎臟科主治醫師陳采峯表示，患者到院時自述，覺得全身熱熱的也覺得麻，外觀看患者腳部水腫，進一步抽血檢查發現，血液中肌酸激酶、肌酸酐、尿素氮數值皆飆高，診斷罹患橫紋肌溶解症及急性腎衰竭，後續給予藥物治療再持續追蹤。

「天氣熱激烈運動又喝水不足，可能導致橫紋肌溶解症或急性腎衰竭。」陳采峯說，最近天氣持續高溫，不論是坐在冷氣房或是在室外活動，一定要隨時補充水分，不要讓身體處於缺水的狀態。他建議，最好減少大熱天做戶外運動，如果身體出現肌肉疼痛、無力、僵硬，及尿量減少、尿液呈現深色，就有可能罹患橫紋肌溶解症。

陳采峯表示，有慢性腎臟病的患者，更容易發生橫紋肌溶解症及急性腎衰竭，該婦人罹患第四期腎臟病，腎臟功能只剩下不到正常的三分之一，在天熱少喝水、脫水的狀況下，誘發病症。這一次身體不舒服拖了好幾天，才導致病情加重，最後住院治療。

患者說，她平時自己一個人在家覺得無聊，每天上午都騎機車到住家8公里遠的文健站參加活動，學舞蹈、交朋友，沒想到有一天參加活動後，身體覺得不舒服，一開始先忍，原本只有手腳感到麻麻的，後來愈來愈嚴重，變成全身都麻，全身還熱熱，她說經過這一次怕到，天氣熱，她每天還騎車太久，以後要照顧身體，不想再去上課了。

醫師 腎臟病 患者

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