出國轉機行李不見找誰？地勤指「這段」要負責：千萬別等回國處理

暑假是民眾出國旅遊的好時機，如果行李在轉機時遺失，該找誰處理呢？專業地勤發文解惑，指出行李損壞、延誤或遺失該找哪間公司處理，也提醒要立刻在機場進行申報，「不要拖到回國後再處理」，否則可能得不到賠償。

地勤、部落客「克米＆莉雅xFun飛之旅」在臉書發文，表示轉機是許多旅客旅途的一環，有時會有2間以上航空公司共同運營航線，那麼在到達目的地時，發現行李「損壞、延誤、遺失」該找誰處理呢？地勤指出，要找「最後一段航班」的航空公司，也就是最終承運人（Last Carrier）。

地勤表示，此規定是「1999蒙特婁公約」規定的，例如要從台灣前往美國達拉斯，轉機順序先是台灣到香港，香港到洛杉磯，最後是洛杉磯到達拉斯，最後發現行李出問題時，就要聯繫洛杉磯到達拉斯的航空公司負責處理，因為它是旅途的「最後一段」公司。

地勤透露，很多旅客遇到此情況會手足無措，也遇過航空公司互踢皮球，如果行李真的出狀況，應要立即在機場向最終航空的行李組申報，保留好行李條和收據方便申請賠償，千萬不要拖到回國再處理，不然很有可能得不到賠償。

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