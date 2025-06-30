懂了就不會迷路！北捷出口編碼有玄機 官方揭「溫柔邏輯」

搭捷運時，許多人常常會找不到正確出入口，對此，台北市捷運局發文，透露捷運站的車站命名和出口編碼規則，是一套有邏輯的系統，讓民眾能夠快速找到出口，順利抵達目的地。

台北市捷運局在臉書發文，表示許多人搭乘捷運時會不知道該前往哪個出口，其實台北捷運的車站和出口編碼，都有一套溫柔且合乎邏輯的系統，藏在車站名稱裡。

台北市捷運局指出，車站編號是根據「路線顏色英文字首」加「站點序號」，例如G01就是綠線起點「新店站」，編號原則是由南往北、由西往東增加。出口則是由站體方向「逆時針」編碼，可站在地圖上想像自己逆時針畫圈，若是東西向車站，像是頂埔站，1號出口就在西北角；南北向的車站，像公館站，1號出口會在西南角。

此文一出，不少網友指出出入口或是車站編碼的其他問題，「台北車站的M開頭字母似乎沒有依照邏輯」、「為什麼出入口編號不改成不論東西或南北向一律從西北角或西南角起編，而要分成東西向西北角、南北向西南角呢」、「南港軟體園區往中國信託金融園區的出口卻沒有編號」。

也有網友把北捷與日本、香港和高雄的地鐵做比較，「我喜歡日本的規劃方式，比如說中央口、東口、西口」、「香港會因為車站環境設計因素，ABCD出口不同位置，反正有充足指示就無須理會方向」、「台北捷運公司後來沒有沿用規劃施工階段的車站編號，高雄捷運因為一開始營運就有加註車站編號，就有沿用」。