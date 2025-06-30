本周颱風恐生成 吳聖宇揭接近台灣機率

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，本周在菲律賓東方到日本南方海面有機會出現熱帶低壓甚至是颱風，後半周機會較高。系統形成之後往北、東北發展的可能性較大，也就是大致會沿著季風低壓槽南側強勢的西南季風氣流向北到東北方向移動。

吳聖宇指出，本周內這些熱帶系統接近台灣的機會看來較低，不過下周之後可能就會有變化，特別是等到台灣北方的高壓單體中心逐漸消失，日本東南方高壓主體再度向西伸展之後，到時候熱帶擾動發展、移動情況就會改變，但可能要到7月上旬末或中旬，沒有意外的話，本周內應該還不會有颱風影響台灣，下周之後需要繼續觀察。

至於本周天氣，吳聖宇說，太平洋高壓勢力進一步增強，午後雷雨雨量變小，降雨範圍往山區縮減。由於風向較為偏東風，比較容易有午後雷雨區域將以西半部，尤其竹苗以南的山區為主，平地出現午後雷雨機會降低。

另一個重點是高溫酷熱，吳聖宇指出，本周太平洋高壓中心會向西來到台灣北方，勢力不弱，穩定停留數天，北部地區非常容易出現極端高溫，氣象署一周溫度預報顯示將有連日高溫，以台北市中正區預測為例，本周預測高溫不是36度就是37度，自7月1日到3日這3天連續37度。

吳聖宇說，其他西半部地區高溫普遍有34-36度或以上，東半部高溫32-34度或以上，加上午後雷雨減少，不少地方白天溫度都很高，要到入夜至清晨才會較為降溫。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。