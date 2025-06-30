快訊

扯鈴教練當共諜判10年半！郭書瑤弟替大陸發展組織 法院判3年10月

台股漲多拉回…加權指早盤挫逾150點 台積電探1070元

重罰收效！未停讓行人肇事最高罰3萬6千元 新制今上路

聽新聞
0:00 / 0:00

本周颱風恐生成 吳聖宇揭接近台灣機率

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
本周太平洋高壓增強，午後雷雨減少，高溫酷熱，應注意防曬、防中暑。本報資料照片
本周太平洋高壓增強，午後雷雨減少，高溫酷熱，應注意防曬、防中暑。本報資料照片

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，本周在菲律賓東方到日本南方海面有機會出現熱帶低壓甚至是颱風，後半周機會較高。系統形成之後往北、東北發展的可能性較大，也就是大致會沿著季風低壓槽南側強勢的西南季風氣流向北到東北方向移動。

吳聖宇指出，本周內這些熱帶系統接近台灣的機會看來較低，不過下周之後可能就會有變化，特別是等到台灣北方的高壓單體中心逐漸消失，日本東南方高壓主體再度向西伸展之後，到時候熱帶擾動發展、移動情況就會改變，但可能要到7月上旬末或中旬，沒有意外的話，本周內應該還不會有颱風影響台灣，下周之後需要繼續觀察。

至於本周天氣，吳聖宇說，太平洋高壓勢力進一步增強，午後雷雨雨量變小，降雨範圍往山區縮減。由於風向較為偏東風，比較容易有午後雷雨區域將以西半部，尤其竹苗以南的山區為主，平地出現午後雷雨機會降低。

另一個重點是高溫酷熱，吳聖宇指出，本周太平洋高壓中心會向西來到台灣北方，勢力不弱，穩定停留數天，北部地區非常容易出現極端高溫，氣象署一周溫度預報顯示將有連日高溫，以台北市中正區預測為例，本周預測高溫不是36度就是37度，自7月1日到3日這3天連續37度。

吳聖宇說，其他西半部地區高溫普遍有34-36度或以上，東半部高溫32-34度或以上，加上午後雷雨減少，不少地方白天溫度都很高，要到入夜至清晨才會較為降溫。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

高溫 雷雨

延伸閱讀

颱風窩逐漸成形 吳聖宇：下周預測路徑大幅度調整

冷心低壓逼近周末前防大雷雨 下周熱帶擾動可能趨向台灣以東海域

又有颱風將生成？ 專家：關注1系統發展 若接近台灣可能7月上旬

恐有颱風生成！吳聖宇揭此時去日本關東要注意了

相關新聞

本周颱風恐先後生成 吳德榮曝路徑及影響

本周熱帶擾動醞釀中，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄...

熱！4縣市亮高溫橙黃燈 恐逾36度

中央氣象署上午7時23分針對雙北及台南、高雄發布高溫資訊橙色及黃色燈號，恐36度以上。

最恐怖車站 ！台鐵汐科站通道長又窄 上班族練腳力、體力不濟的更慘

台鐵汐科站曾被封為「最恐怖車站」，火車一進站，眾多通勤族宛如「喪屍大隊」緩步出站，月台空間狹窄，生怕被冒失鬼推落鐵軌。火...

本周颱風恐生成 吳聖宇揭接近台灣機率

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，本周在菲律賓東方到日本南方海面有機會出現熱帶低壓甚至是...

國家警報響了！2縣市大雷雨轟1小時

中央氣象署上午9時30分針對屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至10時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防...

太平洋高壓增強 賈新興：今明大台北恐飆38度日本也很熱

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，最近天氣很熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。