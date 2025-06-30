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本周颱風恐先後生成 吳德榮曝路徑及影響

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
吳德榮說，最新(29日20時)歐洲系集模式(ECMWF)下周(6)日模擬圖（左）顯示，從日本東南方海面向西延伸至台灣附近，都有偏低輕颱存在機率，隱含模擬位置很分歧，最高機率(40%)集中在琉球東南方及日本南方海面。最新(29日20時)美國系集模式(GEFS)（右）呈現分歧如「天女散花」狀模擬路徑。(擷自weathernerds)擷取自「洩天機教室」專欄
吳德榮說，最新(29日20時)歐洲系集模式(ECMWF)下周(6)日模擬圖（左）顯示，從日本東南方海面向西延伸至台灣附近，都有偏低輕颱存在機率，隱含模擬位置很分歧，最高機率(40%)集中在琉球東南方及日本南方海面。最新(29日20時)美國系集模式(GEFS)（右）呈現分歧如「天女散花」狀模擬路徑。(擷自weathernerds)擷取自「洩天機教室」專欄

今明兩天高溫略升，天氣炎熱，要注意防曬及防中暑。聯合報系資料照片
今明兩天高溫略升，天氣炎熱，要注意防曬及防中暑。聯合報系資料照片

本周熱帶擾動醞釀中，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(29日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，本周在菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，大約下半周起在關島北方及琉球南方，先後有「輕颱」發展成形，但都向東北遠離。

吳德榮說，最新(29日20時)歐洲系集模式(ECMWF)，下周(6)日模擬圖顯示，從日本東南方海面向西延伸至台灣附近，都有偏低「輕颱」存在機率，隱含其模擬位置很分歧，而最高機率(40%)則集中在琉球東南方及日本南方海面，顯示影響台灣的機率偏低。最新美國系集模式(GEFS)仍呈現分歧如「天女散花」狀的模擬路徑；由於各國模式還會持續調整，應耐心觀察。

最近天氣，吳德榮指出，今、明兩天高溫略升，「熱如盛夏」，局部地區有挑戰今年高溫的機率，要注意防曬、防中暑；水氣略減少，各地晴朗，午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨，恆春半島亦偶有短暫降雨的機率。

今日各地區氣溫為：北部23至38度、中部22至37度、南部22至37度及東部21至36度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周三起至下周日(7月2至6日)，各地晴朗午後多雲、山區有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及鄰近平地的機率。高溫雖微降，各地仍炎熱、紫外線強，要注意防曬、防中暑。

  ※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

高溫 防曬 吳德榮

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