健康你我他／起步就是進步 陪中風老伯復健

起步就是進步。投入居家照服員工作四年多，從照顧日常起居到陪病就醫，感觸尤其深刻。

一位年逾七旬的伯伯因梗塞性腦中風，導致肢體功能受損，不管在家還是出外都須仰賴輪椅，陪伴他漫長的復健之路，就成了我的工作日常。每周四天推著輪椅載著伯伯往返兩家醫院的復健中心，進行物理治療及職能治療。

物理治療相對簡單，藉助電子儀器對身體特定部位進行電療、熱療等，伯伯不用出力，過程比較舒服，伯伯常坐在輪椅上睡著了。

職能治療比較辛苦，復健中心會設計跟生活有關的認知與肢體訓練，旨在增強個案的專注力、耐力、運動能力和忍痛力。常常幾分鐘的職能治療下來，伯伯已經身體坐不穩、手腳會不自覺地顫抖，但愈是這樣，愈要堅持，只有不斷克服這些障礙，才能達到有效的復健目的。

在伯伯的對面，是一位80幾歲的阿公，每次都由外籍看護陪同，因為常碰面，一年下來就變得很熟悉，雖然大多只有眼神的交會，但每天遇到就會覺得很踏實。

最近一段時間，卻不見那位阿公出現，有一天我忍不住問職能治療老師，卻得到那位阿公已經離世的回答。我嚇了一跳，以為只是請假，換來卻是已在「平行時空」的訊息。

我不敢把這個消息告訴伯伯，只是不斷鼓勵他，「起步就是進步」，努力復健就對了。