健康名人堂／中藥分項分級管理 守護國人食藥安全

中藥因食藥同源，部分中藥材亦可入菜，如薄荷、紅棗、枸杞及山藥等，無論煲湯、煮粥或泡茶，時常可見這類中藥材，此類藥材無論入菜或作為食品添加物，皆有悠久歷史，安全性也高；然而亦有部分中藥如人參、當歸及鹿茸等，對於人體有較顯著的影響，更可能與西藥產生交互作用，風險較高。

食、藥規範 與國際落差大

台灣目前對於中藥材「食」、「藥」的界線及判斷依據，規範與國際有大落差，僅公告「可同時提供食品使用之中藥材」共37項、以及「毒劇中藥一覽表」23項，既未有效區分等級、類別，對民眾用藥安全使用警語更是闕如，不僅國人無法辨識，更衍生出潛在的食藥安全風險。

對於「食」、「藥」分界應訂清楚判斷依據。日本對於植物性成分應列為食品或藥品，係依據「醫藥品認定基準」判斷，如含有毒性較強的成分，包含強效生物鹼、毒性蛋白質，或其他被指定為毒藥或劇毒的成分，但不包含「食品衛生法」規範下、因食品引起中毒的植物性或動物性天然毒素等，或具麻醉、影響中樞神經或類似興奮劑作用成分，或含有相當於「處方藥」成分，且基於保健衛生觀點應作為藥品管理物質，屬於藥品範疇。

美國則是將可用於食品的植物性藥材公告於「Dietary Supplement Label Database （DSLD）」資料庫，以利相關業者、民眾查詢，判斷。

日美作法反映大陸法系（Civil Law）以及普通法系（Common Law）國家管制上的差異，但皆能使民眾得以判斷屬於食品或藥品，在定性明確後，分別依據食品及藥品相關法規管理，無論是標示、檢驗、成分等皆有相關規範，若有食、藥安問題，也易於釐清責任歸屬。

台灣應將中藥材進一步有效分類管理，讓「食」、「藥」界線有明確定義及判斷基準，針對安全性高、主要作為食品原料使用者，應以食品管理，並開放於一般消費場所買賣，如前述薄荷、紅棗、枸杞及山藥等，現行國人多自傳統市場、超市或賣場購買，實與一般食材、茶葉等無異，應正名為食品，由依食品相關法規管理。

毒劇中藥材 應列管制藥品

至於當歸、鹿茸等，對人體影響較為顯著，且易與西藥交互作用，尤以國人慢性病患病率高，我國65歲以上約85%至少患有一種慢性病，而當歸、鹿茸可能與西藥交互作用影響病人血壓，引發如血壓過低、牙齦腫痛等，應維持現行「中藥材」之定性，由衛福部中醫藥司以「藥品」管理，並訂相關規範。

至於風險更高的「毒劇中藥材」，除依藥事法第六章及相關條文管理外，應比照目前管制藥品，依照風險程度分級，並訂定專門之管理條例，進行流向追蹤。

衛福部應順應國際潮流擬定「得供食品使用中藥材分類及品項」，依中藥材安全性和傳統習用性，如第一類為傳統食品及辛香料，不限販賣資格，由食藥署分級、分項管理；第二類如人參、當歸等，則限定要向中藥商或專業藥局購買。第三類將毒劇中藥材比照管制藥品，另行訂定規管制度，使國人能夠正確判斷「食」、「藥」定性及界線，更能守護國人食、藥安全。

（作者黃金舜為總統府國策顧問、藥師公會全聯會理事長）