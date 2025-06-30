醫預法成功調解增 善用調解機制化解醫療糾紛

醫護離職屢上新聞版面，今年牙醫學系分數更首次超越醫學系，年輕世代不願從醫，從醫者不願至急重症科別任職，背後原因除值班壓力、薪資待遇外，醫療糾紛也是關鍵因素。台灣醫事法律學會理事長、中華民國高雄醫學大學北區校友會理事長張朝凱說，醫糾一旦發生，「病人倒楣，醫師也不幸」，大家都不樂見，去年上路的「醫療事故預防及爭議處理法」（簡稱醫預法），可透過調解機制，讓醫病雙方各退一步。

張朝凱表示，他擔任雙北衛生局、地檢署醫療糾紛調解委員，有時病人希望醫師道歉，但醫師總認為「我又沒錯，何必道歉？」他也舉調解案件，一名糖尿病人因治療後控制不佳，突發眼內炎，又錯過黃金治療時間，因此不幸發生醫療糾紛。他告訴醫師，「你該做的都做了，把治療費用退給病人就好」，亦與病人說，「這樣提告未必會成功，且要花費許多裁判費，何必呢？」雙方終順利和解。他才發現，原來大部分醫療糾紛，都是溝通不夠完善導致。

醫療事故「去刑化」在國內討論多年，衛福部提出醫預法立法，盼以溝通關懷、爭議調解、預防除錯三原則處理醫療糾紛。

中華民國醫師公會全聯會副秘書長林工凱說，過去各界對醫療事故態度多強調究責，意外發生後，先假定醫療院所、醫師有過失，但醫療糾紛源自醫療傷害，而醫療傷害是醫療進步不可避免的「副產品」，也是醫療先進國家共同面對的問題。

林工凱表示，醫預法去年上路，施行前每年調解案件約五三○件，施行後增加至八三○餘件，成功調解比率約四成，由法院、地檢署移送調解案例，約占二成。他強調，醫預法調解具法律效益，經調解後，民事案件終結，刑事案件不得提起告訴或自訴，盼醫預法可落實「不責難的病人安全文化」，也呼籲醫學教育中，應納入醫療事故預防及溝通技巧。