從遠距醫療平台到調薪留人 兩大精實策略緩解醫療壅塞

近期醫療環境面臨重大挑戰就是超高齡社會及醫護出走。社團法人台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，這兩大原因導致今年急診嚴重壅塞，高齡社會讓慢性病長者增加，六十五歲以上長者人數突破四百萬人，因尿路感染、肺炎等高齡病患增加，使得住院人數變多，護理人員缺工則讓醫院關床，導致病人塞在醫院大廳走廊及急診室。

洪子仁表示，近期他與學生赴日本進修，看到廿五台輪椅在大阪車站月台上等待輪流出站，非常震撼，「台灣以後也會這樣！」據衛福部統計，六十五歲以上長者，平均每人有二點七項慢性病，政府為此推出在宅急症等策略，並設法解決醫護缺工問題。

洪子仁觀察到，年輕護理師為避免與家屬溝通等繁重工作，傾向選擇只需與醫師溝通的開刀房、加護病房等任職，所以醫院管理者應設法了解年輕世代想法，以科技賦能，降低第一線醫護人員工作負擔。

護理出身的屏東縣政府衛生局長張秀君說，醫護短缺為全球議題，急診等待時間讓民眾很有感。在第一線經常接到民眾請託，「我們家那位在急診待三天，還沒有病房住。」截至今年五月，領有執照護理人員共三十一萬人，實際執業者僅十九萬，有高達四成護理師不在臨床領域。

屏東縣政府提出獎勵政策，若醫院調高本薪三千元以上，縣府另提供三千元獎勵金。張秀君指出，在縣內衛生所的公衛護理師，因待遇佳，從來不缺，目前政院已核定十二項改善護理人力策略，盼能留住護理人才。

面對醫護人力出走潮，臺北市立聯合醫院陽明院區院長邱逸淳表示，「精實醫療」成新解方，全球頂尖醫院包括美國近七成、瑞典八成以上，都導入精實思維，透過精實管理，北市聯醫成功縮短患者等候時間、降低行政負擔並提高服務品質，例如：門診等待時間縮短四成六、檢驗報告時間減少六成，病人滿意度提升一成五。

邱逸淳指出，精實醫療須與永續發展結合，導入數位科技，包括建置遠距醫療平台、數據驅動精準照護，以此提高整體醫療效率，並呼籲政府與各界投入資源，支持基層健康照護，以有效解決醫護缺工問題。