抗氧化功能強大 營養師：奇異果連皮吃更好

奇異果一年四季都有，但台灣主要產季是每年6月到11月，其維生素C含量高，抗氧化功能強大，具有提升免疫力的功效。大里仁愛醫院營養師徐佳靖表示，奇異果富含膳食纖維且奇異酵素高，最有利於促進腸道蠕動及消化。如果「連皮一起吃」，可以增加營養攝取，纖維是果肉的2倍之多。

徐佳靖指出，奇異果營養價值高、熱量低，小小一顆含有膳食纖維、奇異酵素以及維生素C、葉酸、鉀、鈣、鈉等多種礦物質。一顆奇異果的熱量約60大卡左右，屬於低GI（升糖指數）的水果，對血糖的波動影響較小，在餐前食用有助於穩定飯後血糖，且增加飽足感，一舉數得。

營養價值高 可緩解便祕之苦

「綠色奇異果」是市面上流通量最大的品種，果肉扎實並帶有微酸滋味，吃起來清爽多汁。「黃色奇異果」顧名思義果肉為黃色，是奇異果家族中維生素C含量最高，口感清新香甜，果糖含量也較高。徐佳靖說，黃色奇異果的外皮光滑，幾乎沒有果毛，洗清淨後連皮一起食用，營養加分。

近年來，新培育的「紅心奇異果」品種，切開後是紅色漸層果肉，且甜度更高，幾乎沒有酸味。徐佳靖說，奇異果中的紅色是天然花青素，是植物特有的多酚類化合物，具有強大的抗氧化能力，現代人過度用眼、使用3C產品，天然花青素成分可減緩眼睛疲勞、提升視力。

奇異果該怎麼吃？徐佳靖說，「一天一顆最適合」，除了睡前，白天任何時段都可以進食。奇異果的營養密度極高，富含超過20種營養素，是目前為止最多研究支持有助於腸胃健康的水果之一，尤其是富含水溶性纖維、低腹敏的特色，能夠預防便祕與消化不適，緩解現代人的「便祕」之苦。

果毛若引發過敏 應避免食用

不過，表皮帶毛的水果是引起過敏的兇手，與成分中的蛋白質抗原有關。徐佳靖指出，如果嘴巴、喉嚨產生搔癢和腫脹，伴有皮膚起疹，應避免食用，並尋求專業醫師的診斷，或安排過敏原檢測。奇異果富含鉀，腎功能不佳者要適量食用，以免對腎臟造成負擔，導致高血鉀症。

徐佳靖提醒，透過正確的生活與飲食習慣，可以預防甚至改善腸胃道疾病，包括便祕。建議民眾每天要多吃蔬菜、水果與全穀類食物，並維持每日約2000毫升的水分攝取。另外，攝取水果的分量要注意，吃過多可能導致血糖升高，不利於糖尿病患者控制血糖。

奇異果建議吃法

奇異果的吃法很簡單，徐佳靖說，可以直接對半切開，拿湯匙挖著吃即可；黃色奇異果則可以用軟刷刷乾淨表皮，直接連皮一起吃。

夏天到了，徐佳靖推薦可製作「奇異果沙拉」，作法是將奇異果切片或切塊，搭配小番茄、藍莓、生菜、芝麻葉與堅果、雞胸肉等，淋上橄欖油或是油醋醬、優格醬等，就是一道高蛋白、低熱量的輕食餐。

各色奇異果比較

綠色奇異果：口感酸甜清爽，果肉較扎實，適合喜歡爽脆口感的人

黃色奇異果：果皮較光滑，甜度高、酸味低，香氣較為明顯

紅心奇異果：外型較小巧，幾乎沒有酸味、甜度最高，富含花青素