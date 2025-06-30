因應超高齡社會醫養合一成趨勢 建照護新網絡

台灣今年邁入超高齡社會，醫療與照護壓力劇增，智慧科技成為關鍵解方，然二○二二年全球智慧醫療評比中，台灣僅一家醫院入榜，遠不及南韓與日本各十三家、新加坡七家的表現。專家們認為，應加速政策支持、產官學研整合，擴大智慧醫療於臨床和長照機構的應用與人才培育，以提升照護品質、紓解人力壓力。

天成醫療體系董事長張育美指出，台灣在智慧醫療科技整合及應用上仍具明顯成長空間，自家體系已積極投入ＡＩ應用，設置資訊長與數位長職務，推動臨床與科技的深度結合，例如導入ＡＩ監測長照住民生命徵象、串聯醫院與長照數據系統，打造連續性照護網絡。

天成體系也借鏡中國大陸明基醫院全面數位化的經驗，每日八千人門診僅需兩名掛號人力，大幅提升作業效率。張育美指出，現今二百床長照機構建置成本達數億元，須整合醫療與照護數據，才能提升資源使用效益，實現真正的「醫養合一」，因應超高齡社會複雜多變的需求。天成醫療社團法人天晟醫院副主任陳孝綱提醒，智慧科技雖可提升病人安全、照護品質與效率，但設備動輒千萬元且缺乏直接經濟效益，引進與否須具前瞻思維。

高雄市立小港醫院前院長、高雄醫學大學醫學系內科教授郭昭宏也分享，高雄醫學大學附設中和紀念醫院已導入智慧床墊、防跌紅外線、定位追蹤等裝置，降低長者走失與跌倒風險，並藉由生成式ＡＩ，簡化護理紀錄人工作業流程，提高照護效率。

他補充，該院進一步整合ＡＰＰ、生理監測與多元運動數據，建構智慧照護網絡，並應用ＡＲ和ＶＲ為失智者進行懷舊療法，以預防和檢測疾病、延緩失能；電子照護紀錄系統則讓長者享有跨社區、醫院的資訊銜接，未來須與科技公司持續合作，建立全國級溝通平台，推動長照服務走向「更溫暖、更智慧、更永續」。

面對長照需求與健康科技發展浪潮，人才培育格外重要。高雄醫學大學健康科學院長郭藍遠表示，高醫大自二○一八年起承接教育部計畫，藉由涵蓋人工智慧、器材開發、高齡友善設計等跨域課程，已聯合八校培育出二四八○位健康福祉領域人才。

郭藍遠強調，台灣擁有醫療、科技雙強項，應逐漸發展結合大數據、個人化、專一化的健康促進平台，提升國人健康水準，減少醫療照護支出。