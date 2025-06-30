聽新聞
0:00 / 0:00

台灣醫療5挑戰！永續、數位轉型成關鍵 專家提創新思維

聯合報／ 記者蘇湘雲林琮恩許凱婷周佩怡／台北報導
二○二五健康台灣永續論壇「智慧醫療醫養新未來」聚集高醫大校友，邀請高雄醫學大學再生醫學與細胞治療中心副執行長陳崇桓（左起）、中華民國醫師公會全國聯合會副秘書長林工凱、高雄市立小港醫院前院長郭昭宏、台北市立聯合醫院陽明院區院長邱逸淳、中華民國高雄醫學大學校友總會榮譽理事長藍傳盛、總統府國策顧問賴春生、中華民國高雄醫學大學校友總會理事長邱良進、財團法人私立高雄醫學大學董事會董事長陳建志、高雄醫學大學校長余明隆、衛生福利部部長邱泰源、天成醫療體系董事長張育美、台灣醫事法律學會理事長張朝凱、高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長王照元、國立成功大學校長沈孟儒、國立中央大學副校長阮啓弘、中華民國高雄醫學大學校友總會創會理事長梁明聖、聯合報健康事業部策略長洪淑惠出席。記者葉信菉／攝影
二○二五健康台灣永續論壇「智慧醫療醫養新未來」聚集高醫大校友，邀請高雄醫學大學再生醫學與細胞治療中心副執行長陳崇桓（左起）、中華民國醫師公會全國聯合會副秘書長林工凱、高雄市立小港醫院前院長郭昭宏、台北市立聯合醫院陽明院區院長邱逸淳、中華民國高雄醫學大學校友總會榮譽理事長藍傳盛、總統府國策顧問賴春生、中華民國高雄醫學大學校友總會理事長邱良進、財團法人私立高雄醫學大學董事會董事長陳建志、高雄醫學大學校長余明隆、衛生福利部部長邱泰源、天成醫療體系董事長張育美、台灣醫事法律學會理事長張朝凱、高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長王照元、國立成功大學校長沈孟儒、國立中央大學副校長阮啓弘、中華民國高雄醫學大學校友總會創會理事長梁明聖、聯合報健康事業部策略長洪淑惠出席。記者葉信菉／攝影

台灣正面臨極端氣候變化、超高齡社會到來、少子化趨勢、健保資源限制與醫療人力短缺等五大挑戰，特別是台灣醫療事業占台灣溫室氣體排放量四．六％，高於國際平均四．四％。日前多位重磅級專家齊聚健康台灣永續論壇「智慧醫療醫養新未來」活動，提出永續健康、智慧醫療、健康大數據串接等解方。

二○二五健康台灣永續論壇「智慧醫療醫養新未來」由中華民國高雄醫學大學校友總會、中華民國高雄醫學大學北區校友會、天成醫療體系、諾貝爾醫療體系主辦，社團法人台灣醫務管理學會、台灣醫事法律學會、聯合報健康事業部協辦，現場由十六位高醫校友專家擔任講者，為現今的醫療現況提供解方，吸引三百名高醫大校友及民眾參加。

精進醫療AI 鼓勵機構運用

出席論壇的衛福部長邱泰源表示，台灣進入超高齡社會，建立有效率、具可近性且注重永續的醫療體系，衛福部現已成立三大人工智慧（ＡＩ）中心，期盼醫療ＡＩ不斷創新，同時也將在長照3.0中，鼓勵機構運用智慧科技。

財團法人私立高雄醫學大學董事會董事長陳建志則認為，「智慧醫療價值不在於取代人，而是讓人性更完整展現在醫療領域中。」而智慧醫療、結合醫療與長照的「醫養新未來」，是政策制定者的責任，盼透過ＡＩ大數據、遠距醫療運用，讓照顧不再是勞心勞力的消耗，回歸人與人的連結與信任。

隨著超高齡社會的來臨及氣候變遷對社會、醫療體系的衝擊，高雄醫學大學校長余明隆認為，為了克服上述挑戰，醫療機構在社會永續、共好上的角色更顯關鍵。長庚醫療財團法人決策委員會主任委員程文俊分析，隨著氣候的轉變，冬季縮短、夏季延長，暴雨機率也增加，不僅登革熱等傳染病風險攀升，高溫衝擊下民眾健康飽受威脅，據統計，五成八傳染性疾病與氣候有關。

大數據平台 整合跨域資源

對於發展醫療、健康永續行動，高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長王照元強調，醫院以「永續轉型」與「數位轉型」為雙軸戰略主軸，在環境面上，致力於節能減碳、智慧建築與綠色醫療；在社會面部分，強化病人安全、員工福祉與健康平權；並透過資訊揭露、內部控管，與利害關係人溝通，建立透明管理機制，更有助達成全球氣候行動與聯合國永續發展目標（SDGs）。

大數據在健康促進上所發揮的效益，也日漸受到重視。國立成功大學校長沈孟儒表示，若多投資於健康促進，其經濟價值是後續疾病照護的二點五倍，因此他提出「健康大數據永續平台」概念，倡議建構以預防醫學為核心，結合大數據、運動科學等，整合出跨域資源的前瞻健康管理體系。

再生醫療雙法 須風險分級

由於慢性病患人數快速增加，去年再生醫療雙法已三讀通過。高雄醫學大學再生醫學與細胞治療中心副執行長陳崇桓表示，再生醫療雙法於去年六月三讀通過，但目前仍面臨資訊落差、未核准療法在網路擴散、監管機關眾多等諸多挑戰，未來應推動連結「再生醫療法」與「製劑條例」，並建立風險分級、強化病人參與倫理審查制度，以建立完善評估制度。

醫界面臨永續及數位轉型外，健保給付制度及缺工也是一大難題，中華民國高雄醫學大學校友總會理事長邱良進說，政府實施醫院個別總額，護理人員不足、醫院被迫關床、醫療糾紛頻傳，都是近年醫界面臨的重大困境，亟須解決之道。

論壇中，天成醫療體系董事長張育美、台灣醫事法律學會理事長張朝凱、社團法人台灣醫務管理學會理事長洪子仁也分別從ＡＩ智能、醫事法律及醫療人員缺工等議題提供解方，強化醫療韌性。

長照 減碳 永續 極端氣候 成功大學 少子化 傳染病 健保 AI

延伸閱讀

AI醫療給付需為健保省錢 衛福部：有項目開始臨床試驗

智慧醫療新紀元 工研院攜手醫療體系打造臨床試驗綠色通道

長照醫養合一成趨勢 智慧科技與人才培育是關鍵

醫院有床沒人！缺工＋高齡壓垮急診 醫界對策一次看

相關新聞

救生員難尋！學者指誘因太低「誰要做」：時薪250至300元可能背刑責

北北基公營游泳場館出現救生員難招聘困境，擔任體育署救生員資格檢定考官的海大教授曹校章今天說，救生員人力困境，不在通過檢定...

周二到周四嚴防37度高溫 熱帶擾動發展仍待觀察

時序進入夏季，各界也關注颱風生成的情形，中央氣象署表示，菲律賓東方海面、關島及南海附近有熱帶擾動情形，各預報模式的推估可...

雨區再擴大！14縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時50分針對14縣市發布豪雨特報，恐一路下到晚上。

專家：救生員產業結構調整 才有誘因

33歲高姓男子在北部從事救生員工作7年，他觀察考照難、薪資低，加上職場條件未改善，是導致救生員人力荒逐漸浮浮現的主因。學...

泳池救生員難覓 民代憂安全漏洞

暑假是游池旺季，雙北、基隆不少公營場館反映救生員愈來愈難招聘，民代憂一旦出現人力荒，或救生員資格不符，恐出現安全漏洞，要...

醫預法成功調解增 善用調解機制化解醫療糾紛

醫護離職屢上新聞版面，今年牙醫學系分數更首次超越醫學系，年輕世代不願從醫，從醫者不願至急重症科別任職，背後原因除值班壓力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。