台灣醫療5挑戰！永續、數位轉型成關鍵 專家提創新思維

台灣正面臨極端氣候變化、超高齡社會到來、少子化趨勢、健保資源限制與醫療人力短缺等五大挑戰，特別是台灣醫療事業占台灣溫室氣體排放量四．六％，高於國際平均四．四％。日前多位重磅級專家齊聚健康台灣永續論壇「智慧醫療醫養新未來」活動，提出永續健康、智慧醫療、健康大數據串接等解方。

二○二五健康台灣永續論壇「智慧醫療醫養新未來」由中華民國高雄醫學大學校友總會、中華民國高雄醫學大學北區校友會、天成醫療體系、諾貝爾醫療體系主辦，社團法人台灣醫務管理學會、台灣醫事法律學會、聯合報健康事業部協辦，現場由十六位高醫校友專家擔任講者，為現今的醫療現況提供解方，吸引三百名高醫大校友及民眾參加。

精進醫療AI 鼓勵機構運用

出席論壇的衛福部長邱泰源表示，台灣進入超高齡社會，建立有效率、具可近性且注重永續的醫療體系，衛福部現已成立三大人工智慧（ＡＩ）中心，期盼醫療ＡＩ不斷創新，同時也將在長照3.0中，鼓勵機構運用智慧科技。

財團法人私立高雄醫學大學董事會董事長陳建志則認為，「智慧醫療價值不在於取代人，而是讓人性更完整展現在醫療領域中。」而智慧醫療、結合醫療與長照的「醫養新未來」，是政策制定者的責任，盼透過ＡＩ大數據、遠距醫療運用，讓照顧不再是勞心勞力的消耗，回歸人與人的連結與信任。

隨著超高齡社會的來臨及氣候變遷對社會、醫療體系的衝擊，高雄醫學大學校長余明隆認為，為了克服上述挑戰，醫療機構在社會永續、共好上的角色更顯關鍵。長庚醫療財團法人決策委員會主任委員程文俊分析，隨著氣候的轉變，冬季縮短、夏季延長，暴雨機率也增加，不僅登革熱等傳染病風險攀升，高溫衝擊下民眾健康飽受威脅，據統計，五成八傳染性疾病與氣候有關。

大數據平台 整合跨域資源

對於發展醫療、健康永續行動，高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長王照元強調，醫院以「永續轉型」與「數位轉型」為雙軸戰略主軸，在環境面上，致力於節能減碳、智慧建築與綠色醫療；在社會面部分，強化病人安全、員工福祉與健康平權；並透過資訊揭露、內部控管，與利害關係人溝通，建立透明管理機制，更有助達成全球氣候行動與聯合國永續發展目標（SDGs）。

大數據在健康促進上所發揮的效益，也日漸受到重視。國立成功大學校長沈孟儒表示，若多投資於健康促進，其經濟價值是後續疾病照護的二點五倍，因此他提出「健康大數據永續平台」概念，倡議建構以預防醫學為核心，結合大數據、運動科學等，整合出跨域資源的前瞻健康管理體系。

再生醫療雙法 須風險分級

由於慢性病患人數快速增加，去年再生醫療雙法已三讀通過。高雄醫學大學再生醫學與細胞治療中心副執行長陳崇桓表示，再生醫療雙法於去年六月三讀通過，但目前仍面臨資訊落差、未核准療法在網路擴散、監管機關眾多等諸多挑戰，未來應推動連結「再生醫療法」與「製劑條例」，並建立風險分級、強化病人參與倫理審查制度，以建立完善評估制度。

醫界面臨永續及數位轉型外，健保給付制度及缺工也是一大難題，中華民國高雄醫學大學校友總會理事長邱良進說，政府實施醫院個別總額，護理人員不足、醫院被迫關床、醫療糾紛頻傳，都是近年醫界面臨的重大困境，亟須解決之道。

論壇中，天成醫療體系董事長張育美、台灣醫事法律學會理事長張朝凱、社團法人台灣醫務管理學會理事長洪子仁也分別從ＡＩ智能、醫事法律及醫療人員缺工等議題提供解方，強化醫療韌性。