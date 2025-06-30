糖尿病人口增…民團籲徵糖稅 飲料業者：沒道理

全台胖子愈來愈多，連帶糖尿病人口突破二五○萬人，且每年新增二點五萬人，而廿至卅九歲青壯年盛行率持續上升。為減少國人糖分攝取量，民團、學界提出課徵「糖稅」或「糖捐」，對此，國健署態度為「並未反對」，將配合業界、民團討論，樂觀其成。

國健署二○二四年資料顯示，國人成年人過重與肥胖比率已達百分之五十點八，三分之一以上成年人罹患代謝症候群，這導致糖尿病盛行率逐年增加，二○一七至二○二○年五十歲至五十九歲糖尿病占比達百分之十四，六十歲至六十九歲逾兩成，醫界認為，與國人嗜喝手搖飲等含糖飲料有關。

台灣健康聯盟（THA）日前公布「食安五環二點○暨減糖新生活調查」，高達百分之七十三點八的民眾支持政府比照英國、泰國、墨西哥等國，針對含糖飲料課徵糖捐或糖稅，遏止含糖飲料過度消費，推動健康飲食文化。

台灣健康聯盟理事長吳玉琴表示，透過糖稅提高含糖飲料價格，搭配無糖選項優惠政策，雙管齊下，可逐步引導消費行為，有助於食品業者轉型開發健康產品，從源頭降低糖分。此外，無論是法定課稅或具公益導向的「糖捐」都應納入討論，建立可行的減糖行動方案，將稅收投入健保資源與健康教育中。

吳玉琴指出，我國已通過「無添加糖飲品貨物稅免稅」，食品業依規定行事，相較單純。不過，手搖飲業不在管理範圍，恐怕扣不到稅，再者缺乏實際的「用糖規範」，對於糖稅課徵，需開會研擬，擬妥配套措施。

營養師公會副理事長、台大醫院營養室主任陳珮蓉建議，將甜度當成加價項目，應可改變整個飲料市場的供需平衡，提升健康飲品市占率。另透過產官學合作與社會溝通，讓減糖不再只是口號。

對於民團與學者倡議課徵「糖稅」或「糖捐」議題，部分飲料業者認為，市面已有減糖或無糖飲料，由消費者自行選擇，加徵稅捐，並無道理，且忽略民眾自有選擇的權力。昭憲茶業董事長陳昭憲指出，火鍋、燒肉吃到飽，也可能造成肥胖，如依照同一邏輯，是否也應同步課徵健康稅？

對於課徵「糖稅」或「糖捐」的呼聲，國健署表示，並未反對，將與業界、民團開會討論，尋求共識。另透過多方管道推動減糖措施，包括財政部修正「貨物稅條例」，納入無糖飲料免稅。協助食藥署優化我國食品正面營養資訊標示（FoP），透過多元宣導，鼓勵民眾多喝無糖飲料，選擇健康食物。