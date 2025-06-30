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虎姑婆陪玩一夏

聯合報／ 本報訊

「虎姑婆和他的朋友」沉浸式遊戲場六月十二日開展後，得到親子極高評價，富邦文教基金會總幹事冷彬表示，就是要讓小孩玩好玩滿，很多展覽會只能用眼睛看，但「所有的能力與創意都是玩出來的」，在這個遊戲場中，沒有小孩不能玩的東西。

「虎姑婆和他的朋友」即起至十月十二日於國立台灣科學教育館七樓展出，占地超過兩百八十坪，打造沉浸式體驗、自由探索遊戲區、AR互動、STEAM創作與幼幼專區五大主題空間，帶來全方位體驗。

親子 展覽資訊 富邦

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