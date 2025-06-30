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京都清邁賞美學
本年度有行旅不可錯過兩大美學之旅，「京都紋樣」，透過旅行，一探「SOU SOU」圖騰革命美學；「丸益西村屋」一窺京友禪；欣賞「芸艸堂」木版畫美學。「清邁 微風中的美麗與藝術」從藝術工坊到山林古寺，從高腳木屋到現代村落，將從清邁的建築、工藝、自然與風土出發，感受清邁的脈動。
七月八日「京都紋樣」、「微風清邁」旅程說明會，報名請洽：02-8643-3517、8643-3926。
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