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無糖減稅、含糖加價 「可能可行」

聯合報／ 記者張議晨周宗禎黃寅林海陳睿中賴昭穎／連線報導

民團、學界籲課徵「糖稅」或「糖捐」，手搖飲業者看法兩極，有業者說，現在微糖、無糖飲料銷量反而較好，「無糖減稅、加糖加價」模式可能較容易接受，但也有業者認為，加糖與否是民眾自己決定，是否以後連加多少鹽也要限制？

台南歸仁區的飲料「吃茶吧」表示，政府若抽「糖稅」不能太高、否則使用成本較高的蔗糖又薄利多銷的業者會很難生存。

連鎖店「TEA TOP第一味」董事長楊國珍說，多國針對含糖飲料課徵糖捐或糖稅，但美國就沒有。因美國認為這是民眾自由，否則以後是否連加多少鹽也要限制？

連鎖店「Mr. Wish 鮮果茶玩家」董事長曾信傑表示，贊成追求健康，產品也朝著以水果、果汁來代替糖的甜味，顧客也可憑自己喜好決定是否加糖。但既是飲料，加糖則牽涉風味問題。對於無糖減稅，含糖要加價，他認為可行。

CoCo都可則說，能客製喜好的甜度，一直是台灣手搖飲特色之一，近年也觀察到，有許多消費者偏好減糖飲品，未來政府若有正式法規上路，將全面配合政府政策。

賦稅署官員表示，貨物稅條例部分條文修正草案，新增對設廠機制的無添加糖飲品免徵貨物稅，某種程度已呼應糖稅概念。民團籲將糖稅投入健保與健康教育，官員說，若要專款專用，只能以糖捐方式。

肥胖 手搖飲料 含糖量

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