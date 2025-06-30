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雲林虎尾632親水公園 人氣夯

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林虎尾632親水公園本月開放以來，每天戲水的人潮多，鎮公所配合暑假再推出音樂季和美食市集。記者蔡維斌／攝影
雲林虎尾632親水公園本月開放以來，每天戲水的人潮多，鎮公所配合暑假再推出音樂季和美食市集。記者蔡維斌／攝影

進入暑期，雲林各公立泳池陸續開放，最新的虎尾632高地親水公園，延長每周四到日開放，西螺泳池則7月5日起開放，每周開5天都免費進場；另，北港鎮公所著手規畫全面升級北港泳池，將以1.3億元全面更新設備，並增設SPA和親子池。

占地1.5公頃的虎尾632高地，打造為縣內面積最大的水陸親子公園，除有地坪噴泉戲水池、水噴霧、水濂瀑布等設施，更有可供市集展演空間、草坪野餐區，本月8日啟用後，成為雲林人氣最高的親水樂園。

虎尾鎮長林嘉弘說，632親水公園只開放3個周末，單日平均吸引上千人戲水，原僅周六、日開放，延長從周四至周日，園區也設24小時即時水質淨化與循環更新過濾系統，且每4天換水1次，每次約需100公噸水量，同時進行刷洗、消毒與水質強化處理，會依實際使用狀況再加強清理次數，確保水質潔淨安全。

林嘉弘指出，暑假更加碼推出「夏日市集音樂季」等限定活動，每周六下午3至5點，有街頭藝人表演、美食市集，更不定期發送冰品，讓親子玩樂吃喝一次滿足。

另外，西螺鎮立游泳池將於7月5日至8月31日免費入場，鎮長廖秋萍說，除有長25公尺水道，也附設兒童池、Spa等設施，每周1、2休池保養，考量泳池空間，採登記入場制，分4個時段、每時段約2至3小時，限50人入場。

北港游泳池則為50公尺的標準池全年使用，目前委外經營，鎮長蕭美文說，未來預計挹注1.3億元更新淋浴設備並增設SPA與親水池，全面升級成為沿海最大的標準泳池。

雲林 虎尾鎮 游泳池

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