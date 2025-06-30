日本千島海溝若強震恐海嘯 宜蘭留意

日本北海道東部近期外海頻頻發生地震，有日本專家指出，一旦千島海溝發生強震恐引發大海嘯。中央氣象署地震預報中心主任吳健富表示，雖然日本地震震波來到台灣時會因地層衰減，但進入淺海時因速度減慢易有堆高作用而形成海嘯，東北部宜蘭地區港口、出海口等要特別留意。

吳健富表示，日本發生的地震震央常位於海域，這也是會有海嘯的原因，至於對台灣的影響，震波傳遞過程中會逐漸衰減，海嘯波在深海區域傳遞速度較快，但一旦進到淺海區時會因為海床而讓速度減慢，這時由快到慢的推進就會有堆高作用，也因此產生海嘯。

吳健富指出，當海水從出海口往內陸走時，就可能造成海嘯，其中東部的宜蘭平原地區港口、出海口等要特別注意海嘯的影響，西半部因是在台灣另一側，除非震央是在台灣海峽中間，否則不太會受海嘯影響。

日本鹿兒島近期震不停，若發生大地震是否會對台灣帶來影響？吳健富表示，鹿兒島較靠近沖繩海槽北側，目前該地區都是群震為主，規模大約4或4.5，除非地震規模達到7.0且深度在35公里以內才有可能造成海嘯波，因此對台灣影響應不大。

氣象署指出，當海底發生深度較淺大地震時，因地震造成海底地形發生變動，同時造成此區域的海水向上抬升，這便是海嘯的生成，之後海嘯會以圓形水波方式向四周傳播。當海嘯在深海傳播時，速度約每小時700至800公里，但振幅僅約數十公分至1、2公尺，海上航行船隻不會有很明顯的感覺；但是當海底深度變淺時，即海嘯傳播至陸地附近，速度會變慢，振幅會成長為數倍，對沿岸會造成很大損害。