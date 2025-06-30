聽新聞
0:00 / 0:00

日本千島海溝若強震恐海嘯 宜蘭留意

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

日本北海道東部近期外海頻頻發生地震，有日本專家指出，一旦千島海溝發生強震恐引發大海嘯。中央氣象署地震預報中心主任吳健富表示，雖然日本地震震波來到台灣時會因地層衰減，但進入淺海時因速度減慢易有堆高作用而形成海嘯，東北部宜蘭地區港口、出海口等要特別留意。

吳健富表示，日本發生的地震震央常位於海域，這也是會有海嘯的原因，至於對台灣的影響，震波傳遞過程中會逐漸衰減，海嘯波在深海區域傳遞速度較快，但一旦進到淺海區時會因為海床而讓速度減慢，這時由快到慢的推進就會有堆高作用，也因此產生海嘯。

吳健富指出，當海水從出海口往內陸走時，就可能造成海嘯，其中東部的宜蘭平原地區港口、出海口等要特別注意海嘯的影響，西半部因是在台灣另一側，除非震央是在台灣海峽中間，否則不太會受海嘯影響。

日本鹿兒島近期震不停，若發生大地震是否會對台灣帶來影響？吳健富表示，鹿兒島較靠近沖繩海槽北側，目前該地區都是群震為主，規模大約4或4.5，除非地震規模達到7.0且深度在35公里以內才有可能造成海嘯波，因此對台灣影響應不大。

氣象署指出，當海底發生深度較淺大地震時，因地震造成海底地形發生變動，同時造成此區域的海水向上抬升，這便是海嘯的生成，之後海嘯會以圓形水波方式向四周傳播。當海嘯在深海傳播時，速度約每小時700至800公里，但振幅僅約數十公分至1、2公尺，海上航行船隻不會有很明顯的感覺；但是當海底深度變淺時，即海嘯傳播至陸地附近，速度會變慢，振幅會成長為數倍，對沿岸會造成很大損害。

海嘯 日本 宜蘭 地震

延伸閱讀

送氣候觀測衛星入軌道！日本H2A火箭最後一次發射 未來將由H3取代

日本鹿兒島縣淺層地震！規模5.1、震源深度30公里 44分鐘後又震

日本千島海溝強震恐引發海嘯 氣象署點名1縣市須特別注意

日本地震預言倒數！命理師警告「7月5日不是好日」連3天恐災厄　

相關新聞

救生員難尋！學者指誘因太低「誰要做」：時薪250至300元可能背刑責

北北基公營游泳場館出現救生員難招聘困境，擔任體育署救生員資格檢定考官的海大教授曹校章今天說，救生員人力困境，不在通過檢定...

周二到周四嚴防37度高溫 熱帶擾動發展仍待觀察

時序進入夏季，各界也關注颱風生成的情形，中央氣象署表示，菲律賓東方海面、關島及南海附近有熱帶擾動情形，各預報模式的推估可...

雨區再擴大！14縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時50分針對14縣市發布豪雨特報，恐一路下到晚上。

專家：救生員產業結構調整 才有誘因

33歲高姓男子在北部從事救生員工作7年，他觀察考照難、薪資低，加上職場條件未改善，是導致救生員人力荒逐漸浮浮現的主因。學...

泳池救生員難覓 民代憂安全漏洞

暑假是游池旺季，雙北、基隆不少公營場館反映救生員愈來愈難招聘，民代憂一旦出現人力荒，或救生員資格不符，恐出現安全漏洞，要...

醫預法成功調解增 善用調解機制化解醫療糾紛

醫護離職屢上新聞版面，今年牙醫學系分數更首次超越醫學系，年輕世代不願從醫，從醫者不願至急重症科別任職，背後原因除值班壓力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。