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泳池救生員難覓 民代憂安全漏洞

聯合報／ 記者劉懿萱洪子凱邱瑞杰／連線報導
中央自2019年起推動「泳池與開放水域兩證合一」及「訓練與檢定合一」制度後，救生員發證人數大幅下滑。記者張策／攝影
中央自2019年起推動「泳池與開放水域兩證合一」及「訓練與檢定合一」制度後，救生員發證人數大幅下滑。記者張策／攝影

暑假是游池旺季，雙北、基隆不少公營場館反映救生員愈來愈難招聘，民代憂一旦出現人力荒，或救生員資格不符，恐出現安全漏洞，要求公部門全面普查救生員資格，硬體方面可導入AI防溺設施補強。

監察院2023年曾調查國內合格救生員數逐年銳減，救生人力不足，游池救及開放性水域救生員證書合一後，檢定科目偏重游泳技能及體能要求，被質疑和實際救援需求有落差。

新北議員戴湘儀指，許多泳池場館反映招聘救生員面臨困境，調出全國資料發現，2019年以前委託民間辦理，當時一年有3、4000人取得救生員證，2020年後改由體育署公辦，近年取得救生員證降為250人至700多人不等。

戴湘儀說，全國救生人力整體需求在8000至10000人，學校泳池、公立泳池、飯店、社區大樓及俱樂部等，都需要人力。除了訓檢合一難度增高，考照費用貴也是原因，加上救生員薪資偏低、責任大，不少救生員選擇轉行。

北市體育局運動產業科長張智偉說，近年接獲公營場館反映，招募救生員不易，主因是體育署針對執業救生員考照資格做修正，早期救生員可能透過民間協會如紅十字會等通過後就可執業，現在須透過政府流程驗證，兼職性質救生員乾脆放棄不考。

新北市水上安全協會總幹事羅澍梵直指，目前檢定制度過於死板，通過門檻高，加上薪資低、責任大，導致參加檢定、通過率雙下降，不少人轉當游泳教練或改行，愈來愈少人投入救生員。

羅澍梵說，救生員平均薪資3萬多元，又只在夏季需求高，培訓及考照約需1萬多成本，救生員證書合一後檢定難度提高，有人考4、5次仍無法通過，導致通過檢定數直線下滑。羅主張，泳池與開放水域檢定不應合一，救人不是比誰游得快，而是防溺、救人動作要確實，有經驗者更能勝任。

基隆市水上救生安全協會總幹事張敏慧說，今年救生員訓練班剛結束，僅14人報名，人數呈現下降趨勢。

全新北有65處游泳池，對民代要求全面普查救生員資格，硬體導入AI防溺設施，新北體育局回應，每年會有泳池定期、不定期查核，要求業者公告救生員證照，五股、土城、蘆洲、三峽運動中心已設置泳池智能防溺系統。

游泳池

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