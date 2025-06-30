專家：救生員產業結構調整 才有誘因

33歲高姓男子在北部從事救生員工作7年，他觀察考照難、薪資低，加上職場條件未改善，是導致救生員人力荒逐漸浮浮現的主因。學者點出，市場導向是另一個問題，潛水、獨木舟、立槳都缺教練，水域遊憩管理辦法規定，帶客體驗一定要配備救生員，這類救生員變得搶手。

高姓男子形容救生員工作內容「包山包海」，不只是站在泳池邊盯著水面，還要負責泳池清潔、水質檢測、設備維護，還得兼任游泳教學，薪水不到4萬元，有些地方還不給加班費。若想賺得多一點，只能四處跑場，接不同泳池的班，包括社區大樓的游泳池、私人或學校泳池等，沒有固定場地，工時長、體力負擔也大。

他坦言，有些社區泳池對住戶感受特別敏感，「吹哨音太大、講話聲音太高、坐姿太隨興，都可能被投訴」，遇到較刁鑽的住戶，還要費心溝通，壓力比一般公設場館還大。

除了待遇問題，救生員還要承擔法律責任。高男指出，依現行規定，救生員對負責泳池範圍具有保護義務，若發生意外，可能因未盡監督之責被追究責任，「有功無賞，出事要賠」，不少人因此離職，導致人力緊繃。

海大教授、海洋休閒產業暨遊艇發展中心主任曹校章，擔任體育署救生員資格檢定考官。他說，台灣救生員問題，不在檢定合格的人太少，而是許多通過檢驗的人不想當救生員，救生員產業結構顯然要調整，才能提高新血加入誘因。

曹校章說，報考救生員資格檢定的人中，有些是體育系學生，考過後會去當老師、教練，不一定當救生員。有些是喜歡游泳的退休族，閒來無事報考，取得資格後也不會去當救生員，影響通過救生員檢定進入職場最重要因素是產業結構，他30年前當救生員時薪有180元，當前行情是250元，到咖啡廳、超商打工時薪多數已超過200元，當救生員出了事要背過失致死罪責，年輕人想當救生員動機自然下降。

市場導向是另一個面向，曹校章說，潛水、獨木舟、立槳都缺教練，水域遊憩管理辦法規定，帶客體驗一定要配備救生員，以象鼻岩日出團為例，主帶教練從凌晨3時到上午8時收入3000元，助教有1500元，具救生員資格者傾向投入這個市場，不會想去當救生員。