延緩認知退化 針劑新藥反轉年輕型失智患者悲慘人生

60歲陳先生屬於年輕型失智患者，於5年前常在工作時，忘東忘西，難以完成任務，就醫確診失智，幾個月後離開公司，期間服用傳統藥物，療效有限。年初在新店耕莘醫院神經內科主任劉議謙評估下，決定接受針劑新藥治療，2周施打1次，持續39週，屆時觀察類澱粉蛋白清除狀況，再視情況決定是否需要補打藥物。

失智症絕非老年人疾病，近年來早發型失智症個案愈來愈多，劉議謙表示，如在65歲之前發病，且明顯影響生活、工作，就屬於年輕型失智症（早發型），因智能減退現象並不明顯，以致常被歸因情緒問題，因此，常被延遲診斷，錯失治療契機。

一般來說，年輕型失智症個案發病時仍在工作，因執行及判斷能力變差，表現大不如前，無法處理複雜事務，甚至對於熟悉事物也常出錯，無法完成交辦事項。陳先生即為典型個案，雖從事勞動，不太需要動腦，卻常忘了上級的交代，重複向主任問著「你剛剛要我做什麼？」，情況異常。

台灣失智症協會推估，全台失智患者超過36萬人，年輕型失智症則逾1.4萬人，容易遭到忽略，相關社福資源不足，最重要的是，許多患者身負經濟重擔，在確診後必須提早離開職場，自我價值遭受摧毀，自身及家庭均承受重大衝擊。

劉議謙表示，造成年輕型失智症的原因眾多，以阿茲海默症為主，如能夠及時接受針劑新藥，有效延緩認知功能退化速度，保有現有工作能力，繼續在職場工作，貢獻所能，扭轉失智人生的軌道。

針劑新藥適用於輕度認知障礙與輕度阿茲海默症、且具備生物標記陽性的患者為對象，在治療前須接受核磁共振影像等影像學確認病情，以神經科專科醫師評估。劉議謙表示，經過一連串檢測，陳先生符合各種用藥條件，順利完成第1劑接種，整個療程需施打39劑。

依照失智新藥治療指引，患者在施打新藥後，需在醫院休息3個小時，為此，新店耕莘醫院失智症共照中心個管師規畫課程，除了指導陳太太相關居家照護技巧，並陪同陳先生繪畫、寫字，唱歌，帶領各項活動，鼓勵他返家後多多參與社區活動，不要一直窩在家裡。

目前共有兩款針劑藥物，1款為每月施打1針，持續18個月，療程結束後無須再補打。另一款則為2周打1針，持續39周，完成療程後，個案需接受影像檢查，觀察類澱粉蛋白清除狀況，如果未盡完善，還可繼續施打。劉議謙表示，2周打1針，個案需頻繁回診，且整體費用較高一點，但療程節結束擁有「補救」機會，兩款新藥作用機轉不太一樣，各有其優缺點，個案於抉擇前應與醫師多多溝通，經評估後選擇最適合自己的藥物。