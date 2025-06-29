萬份關懷包送防癌新生活手冊 飲食情緒全方位挺癌友

台灣癌症新發生癌症數逾13萬人，罹癌數不斷攀升，陶聲洋防癌基金會攜手台灣多家企業，自7月1日起，將送出萬份健康關懷包與防癌新生活手冊，從飲食、情緒等全方位支持癌友。

根據衛生福利部國民健康署最新癌症登記報告，2022年新發生癌症人數為13萬293人，總統賴清德提出「健康台灣深耕計畫」，以2030年癌症標準化死亡率降低1/3為目標，陶聲洋防癌基金會響應健康台灣政策，預計捐出1萬份健康關懷包及防癌新生活手冊。

「癌症不是終點，而是一段重啟生命意義的歷程」，陶聲洋防癌基金會董事長陳光耀近日透過新聞稿表示，透過關懷包與手冊，讓癌友們在艱難療程中找到力量前行；防癌新生活手冊是由陶聲洋防癌基金會編撰，從飲食建議、情緒支持到生活調適，全方位陪伴病友。

這場公益善舉集結多個關鍵推手，連鎖藥局董事長賴調元就是其一，他表示，國內肝癌、大腸癌等人數不斷增加，這次合作發放關懷包與防癌手冊，提升社區癌症照護能量，連鎖藥局設點多，是社區好鄰居。

連鎖藥局總經理蔡德忠說，癌友治療過程辛苦，許多人會選擇購買有科學依據保健食品，藥師作為民眾健康第一線專業人員，提供生活照護與營養補充建議。

陶聲洋防癌基金會「1萬份愛．1萬個勇氣」公益行動，癌友可於7月1日至31日進行線上登記，關懷包限量1萬份，每人限領1次，額滿即提前關閉報名頁面；成功登記並通過審核者，將於7天內收到第1次完成申請簡訊，8月上旬將收到第2次簡訊通知關懷包領取序號及細節。