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夏季來臨泳池救生員人難找 救生員直指檢定難考又低薪

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
中央自2019年起推動「泳池與開放水域兩證合一」及「訓練與檢定合一」制度後，救生員發證人數大幅下滑。記者張策／攝影
中央自2019年起推動「泳池與開放水域兩證合一」及「訓練與檢定合一」制度後，救生員發證人數大幅下滑。記者張策／攝影

暑假是泳池使用高峰，全國救生員2020年發證數斷崖式下降，近一年僅250至700多件。新北市水上安全協會總幹事羅澍梵直指，檢定制度太死板且35歲以上若非校隊出身，根本難以考取，加上薪資低、責任大，導致參加檢定及通過率雙下降，不少人轉當游泳教練或乾脆轉行，最終越來越少人投入救生員。

監察院2023年曾調查國內合格救生員數量逐年銳減，救生人力嚴重不足，監委發現游泳池救生員證書及開放性水域救生員證書合一後，以游泳池標準作為開放水域救援準繩，加上檢定科目偏重游泳技能及體能要求，忽略開放水域救生，所需具備實務經驗與應變技能，明顯不合實際救援需求。

「泳池救生員數無法回到往日榮景」新北水上安全協會總幹事羅澍梵坦言，救生員薪資低僅3萬初，又只在夏季需求高，加上培訓及考照約需1萬多的成本，救生員證書合一後檢定難度提高，35歲以上非校隊出身難通過考試，有些人考了4、5次仍無法通過，多重因素下導致通過檢定人數直線下滑。

羅澍梵感嘆，因考證制度改變，資深前輩或同行紛紛轉行，或是轉當游泳教練，相較救生員薪資可增一倍之多，認為泳池與開放水域檢定不應合一，並點出證書合一大問題，是通過檢定的救生員，多為受過50小時訓練的年輕人，根本沒有在溪海環境的經驗「帶他們去都嚇死了，更遑論救人」，且救人不是比誰游得快，而是防溺、救人動作要確實，反而有經驗的人更能勝任。

有多年救生員經驗的像一條魚LikeAFish創辦人張景泓則點出，救生員不應背負法律責任，若發生嚴重溺水意外，救生員需負民事及刑事，但職業風險並未反應在薪資上，也難怪很多救生員選擇更有彈性的工作。張說，他有感於台灣人說會游泳其實只會在室內泳池，但許多溺水意外更常出現在開放水域，游泳技巧與防溺應相輔相成才對。

議員戴湘儀說，全國救生員人力恐短缺上萬人，建議除全面普查救生員資格、補齊合規人數外，在硬體部分全面導入AI防溺設施補強；議員顏蔚慈說，全面檢視運動中心的救生設備，體育局也應在暑假期間定期或不定期查訪，至於沒有救生員的開放水域，則仰賴平時的宣導及岸邊告示牌，呼籲民眾自制。

新北體育局說，每年65處游泳池全數定期不定期查核證照及效期，且要求業者公告救生員合格證照，此外，五股、土城、蘆洲、三峽運動中心已設置泳池智能防溺系統。

體育 運動 薪資 溺水 游泳池 教練

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