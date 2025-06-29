小S女兒許韶恩個展 李承道讚潛力：清晰創作觀點豐沛能量

當代藝術家李承道2009年獲村上隆Geisai藝術大獎，作品橫跨國際，並與多家知名品牌聯名透過藝術實踐推動跨界合作與文化對話。繼4月與作詞家方文山合作限量公仔小青後，李此次受邀擔任新銳藝術家、小S女兒許韶恩首場個展「Prey of Prey」策展人。

李承道說，「『Prey of Prey』是一場『被觀看者的凝視』。你看著她的同時，她也正看著你。」這樣的設計不僅是對行為藝術家瑪莉娜・阿布拉莫維奇（Marina Abramović）著名凝視作品的回應，也呼應當代社群時代對「觀看」的重新詮釋。

許韶恩在作品中融合潮流語彙，透過普普藝術（Pop Art）與超扁平（Superflat）風格，建構出一個在藝術與玩具之間游移、富有當代感的視覺語境。觀者在展場中將不再是單純的凝視者，而是進入一場觀看與被觀看、主體與客體相互流動的心理對話。

此展覽不僅是許韶恩的首次個展，更是一場探索觀看關係、凝視權力、視覺主體轉換的文化實驗。展覽期間觀眾將能自由走入她構築的視覺宇宙，在「甜美幻象」中重新定位自己與藝術的關係。這不只是一次創作呈現，更象徵著台灣當代藝術在新生代中持續醞釀的活力與未來性。

李承道自教學生涯以來已指導超過1200位藝術系學生，其中一位學生就是小S女兒許韶恩，並在指導韶恩的過程中對她的才華尤為深刻：「她自16歲便展現出清晰的創作觀點與豐沛能量，能在感性與細節之間保持獨到平衡，並將自身視角藉由繪畫完整呈現。許韶恩在創作道路上的潛力，值得被看見。」

李承道指出「我們不僅要看見藝術，更要重新學會如何被藝術看見。」正如他一貫將藝術視為能進入生活、對話社會的媒介，『Prey of Prey』也是一場為當代藝術注入新世代視角的重要策展實踐。