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15縣市豪大雨特報 10縣市慎防雷雨
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署稍早針對嘉義縣、台南市、高雄市地區、南投縣山區等15縣市發布豪大雨特報，預計將持續到晚間18時30分止，低窪地區須慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。
除了豪大雨特報外，氣象署稍早也針對嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時45分止；而針對桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣等縣市則持續時間至18時30分止。
氣象署提醒，針對嘉義縣、台南市、高雄市地區及南投縣山區有局部大雨或豪雨，桃園至苗栗、南投、嘉義市、屏東地區及新北、台中、雲林、花蓮、台東等15縣市發布豪大雨特報，由於旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪水暴漲，排水不良區域則易發生淹積水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。
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