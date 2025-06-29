15縣市豪大雨特報 10縣市慎防雷雨

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署稍早針對嘉義縣、台南市、高雄市地區、南投縣山區等15縣市發布豪大雨特報，預計將持續到晚間18時30分止，低窪地區須慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。

除了豪大雨特報外，氣象署稍早也針對嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時45分止；而針對桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣等縣市則持續時間至18時30分止。