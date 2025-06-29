救生員證照難考、薪資低陷人力荒 若想賺多一點只能這樣做

炎炎夏日泳池使用量攀升，但站在池畔守護安全的救生員卻面臨人力吃緊、待遇不佳等困境。新北市議員戴湘儀指出，中央自108年起推動「泳池與開放水域兩證合一」及「訓練與檢定合一」制度後，救生員發證人數大幅下滑，2023年全國僅核發728張證照，遠低於全國估計所需的8000至1萬人力。

在從事救生員工作約7年的33歲高先生表示，目前取得證照不僅流程繁瑣，術科測驗難度也高，包括須於短時間內完成拖帶假人、水中急救等項目，許多學員考試不過便放棄報考。考照難、薪資低，加上職場條件未改善，是導致人力荒的主因。

「我們不只是站在泳池邊盯著水面，還要負責泳池清潔、水質檢測、設備維護，甚至還得兼任游泳教學，薪水卻只有不到4萬元，有些地方還不給加班費。」高先生直言，救生員工作內容「包山包海」，卻缺乏合理的待遇與保障。

高先生說，若想賺得多一點，只能「四處跑場」，到處接不同泳池的班，包括社區大樓的游泳池、私人或學校泳池等，沒有固定場地、時間彈性小，工時一長體力負擔也大。他坦言，有些社區泳池對住戶感受特別敏感，「吹哨音太大、講話聲音太高、甚至只是坐姿太隨興，都可能被投訴」，遇到比較刁鑽的住戶，還要一再溝通，壓力比一般公設場館還大。

「好的場地早就被資深救生員包了」，高先生無奈表示，條件好、工作穩定又輕鬆的缺通常都是內部消化，要多接臨時班的，多半是環境差、設備老舊、工作項目又一堆的場地，「清潔、維修、開關設施都要包，薪水也沒比較高，真的撐得住的沒幾個。」

除了待遇問題，救生員還需承擔高度法律責任。高先生指出，依現行規定，救生員對負責泳池範圍具有保護義務，若發生意外，可能因未盡監督之責而被追究責任，「有功無賞，出事要賠」，不少人因此選擇離職，導致人力更形緊張。