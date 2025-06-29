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雷雨當空 台南機場暫停地面作業

中央社／ 台北29日電

民航局今天表示，因雷雨當空，台南機場下午4時41分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

交通部民用航空局表示，與台南機場有航班往來的機場，也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，已要求相關航空站，立即於航站內透過公布欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。

另外，高雄機場稍早受到天候影響，一度在下午3時15分暫停地面作業，目前已於下午4時恢復，受影響航班共12架次。

航班 台南機場

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