醫學生員額爭議 29醫團憂數量主義反噬醫療環境

醫學生員額上限爭議，29個醫師團體今天聯合聲明，未改善訓練品質與制度設計，擴大招生恐導致醫學生集中都市與特定專科，教學資源被稀釋，數量主義的迷思終將反噬醫療環境。

醫界近日不斷抗議教育部未經與各方協商，逕於今年6月同意當初以公費生名額設系的清華、中興、中山等3校學士後醫學系，從公費生改為自費一般生，且招生名額由原23名調增為35名，實已逾越原有總量管制原則。

29個醫師團體今天聯合聲明，1300名自費醫學生的管制總量，不只是數字，而是制度平衡與醫療品質的象徵。現在護理人員等各醫事人員不足，就是之前放寬招收醫學系名額下，長期下所造成嚴重的問題，教育政策應回歸專業共識與既定制度。

聯合聲明指出，如今醫師過勞、偏鄉缺人、基層斷層等問題，皆是誘因不足與分布失衡所致。若未同步改善訓練品質與制度設計，擴大招生只會導致醫學生集中都市與特定專科，教學資源被稀釋、訓練品質下降，病人照護品質受損。「數量主義」的迷思，終將反噬整體醫療環境。

中華民國醫師公會全國聯合會、台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等縣市醫師公會、中華民國基層醫療協會、中華民國基層醫師協會、中華民國診所協會全國聯合會及台灣醫學生聯合會，發出聲明，強調醫療資源配置需重視誘因與結構，非僅靠擴招解決。

29個醫師團體共同呼籲，盡快展開和衛福部、醫師團體、醫學生團體和醫學評鑑團體研討後續處理方式。台北市醫師公會理事長洪德仁表示，盼行政院緊急協調，盡速裁定暫緩，透過全國醫學院院長聯席會議，在1300人總額做適當調整，提撥名額給予3校。

洪德仁提到，隨著少子化、高齡化以及失能狀況的趨勢，建議國家發展委員會在必要時應考量未來人口變化，研析未來對醫師及相關醫事人員的實際需求，作為規劃醫學生總量管制的重要依據，進而使醫師養成的教育、考試與訓練制度更加合理化。