周二到周四嚴防37度高溫 熱帶擾動發展仍待觀察

時序進入夏季，各界也關注颱風生成的情形，中央氣象署表示，菲律賓東方海面、關島及南海附近有熱帶擾動情形，各預報模式的推估可說是南轅北轍，有的預測模展發展較強，位置、強度、路徑等仍具高不確定性，實際生成情況還須持續觀察。

氣象署預報員林定宜表示，明天東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東部地區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。午後新竹以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區並有局部較大雨勢發生的機率。各地高溫普遍32至35度，大台北、台南、高雄近山區則有36度以上高溫出現機率。

林定宜指出，7月1日至3日太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲且高溫炎熱，北部地區有37度左右高溫發生的機率，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後新竹以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。4日到6日各地大多為多雲到晴，太平洋高壓逐漸減弱，南方低壓帶水氣稍微北移，僅南部地區有零星短暫陣雨，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

針對7月初熱帶系統的生成，林定宜說，目前菲律賓東方海面、關島及南海附近均為大低壓區，確實有利熱帶擾動的發展，然而各模式推估差異非常大，因此仍有不確定性，氣象署將持續觀察。