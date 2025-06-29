快訊

日本鹿兒島縣淺層地震！規模5.1、深度震源30公里 44分鐘後又震

光電剃頭後...高市府發表AI森林健檢遭酸爆 小編狂刪留言「只剩這則」

許老三暴風抽高力挺仙氣姊姊Lily 曝媽媽小S真實現況

聽新聞
0:00 / 0:00

雨區再擴大！14縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
14縣市豪大雨特報，恐一路下到晚上。聯合報系資料照片
14縣市豪大雨特報，恐一路下到晚上。聯合報系資料照片

中央氣象署下午15時50分針對14縣市發布豪雨特報，恐一路下到晚上。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（29）日高雄市地區及南投縣山區有局部大雨或豪雨，桃園至苗栗、南投、嘉義以南地區及新北、台中、雲林、花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；低窪地區請慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。

豪雨：南投縣山區、高雄市。大雨：新北市山區、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區、台東縣山區。影響時間：29日下午至29日晚上。

嘉義 南投縣

延伸閱讀

爬山注意！山區防午後雷陣雨 西半部近山區平地恐也會下

好熱！雙北等6縣市明恐飆破36度 步入7月西半部高溫更顯著

雨區擴大！15縣市大雨特報 大雷雨狂轟3地到這時

影／盧秀燕今視察山區警消 幽默回應現場突傳2槍聲

相關新聞

雨區再擴大！14縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時50分針對14縣市發布豪雨特報，恐一路下到晚上。

大雷雨炸南台灣 高雄機場暫停地面作業航班延誤

午後大雷雨炸南台灣，高雄雨勢稍早還升級成豪雨等級。民航局宣布，下午15時15分起，高雄機場暫停地面作業，部分航班延誤。

雨勢升級雨區擴大！12縣市豪大雨特報 防雷擊、強陣風

雨勢升級雨區擴大！中央氣象署下午14時55分針對12縣市發布豪雨及大雨特報，恐一路下到晚上。

日本千島海溝強震恐引發海嘯 氣象署點名1縣市須特別注意

日本北海道東部近期外海頻頻發生地震，有日本專家指出，一旦千島海溝發生強震恐引發大海嘯的可能。中央氣象署地震預報中心主任吳...

熱！台北社子飆38.2度 4縣市亮高溫橙黃燈

台北市社子測站下午14時達38.2度，中央氣象署針對北北基及彰化4縣市發高溫橙黃燈示警，指出各地天氣高溫炎熱，今(29)...

科學超顛覆！改寫南島語族與台灣原住民的起源

南島語族的起源是哪裡？先前有一種說法是台灣，但是最新的DNA發現卻顛覆了這種論述。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。