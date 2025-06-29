科學超顛覆！改寫南島語族與台灣原住民的起源

南島語族的起源是哪裡？先前有一種說法是台灣，但是最新的DNA發現卻顛覆了這種論述。

學界認定早期人類的遷徙蹤跡，可以從基因、文化、語言散佈的途徑推論出來。尤其以DNA基因的特徵追蹤人類的遷徙蹤跡最為客觀精準，但是古代人類的DNA基因不易尋獲，特別是要找到線粒體DNA追查母系起源，或自Ｙ染色體DNA追蹤父系的祖源，從古代人類遺骨中萃取DNA都是很大的挑戰。

著有《台灣島史記》的蔡正元博士撰文指出，文化散播途徑就是考古學者觀察聚落遺址、陶器製作樣態、石頭工具的模樣、喪葬習俗、農作漁獵的技術、飲食內容的變化，推敲出人類的遷徙途徑，但是文化散播有可能是不同人群相互交流學習的結果，不一定與人類遷徙有關。

蔡正元指出，語言的傳播從詞彙的年代統計、語系的分群、語群的層位，可以推論出現代各個人群使用某種語言的時間順序，進而找出語言的傳播途徑以及人類的遷徙途徑，但是語言也是可以由不同人群相互交流學習而傳播開來，也不必然是人群遷徙的結果。

蔡正元表示，南島語族是「南島語系民族」的簡稱，南島語系是由1262種有共同特徵的語言所組成的語系，每一種語言都有可能構成一個民族，總共就有上千種民族。目前屬於南島語族的人群分佈範圍非常廣，包括了台灣島、菲律賓群島、馬來西亞、印度尼西亞、美拉尼西亞、波里尼西亞、密克羅尼西亞、澳洲、新西蘭、關島、夏威夷、復活島、馬達加斯加島。從語言結構和層位來說，目前台灣島原住民所使用的南島語言，是相對最古老的語言，因此有人就推論台灣島是南島語族的發源地。但是最新的DNA基因研究結果卻推翻了語言學研究所得的結論。

蔡正元博士在他即將出版的新著作《中國創世紀》，提出四點重要分析：

第一，台灣島原住民和波利尼西亞人、密克羅尼西亞人的DNA基因相近，證實相互之間有親緣關係，但是台灣島原住民與美拉尼西亞卻無這種親緣關係。這證實語言結構相近，未必有血緣或遷徙關係。

第二，中國目前沒有任何民族的語言可以歸類為南島語系，但是福建龍巖市出土8000年前「奇和洞人」被成功的萃取DNA基因，證實這是目前發現最早的南島語族的DNA，更與台灣島的阿美族和排灣族相同，這證實台灣島原住民的祖源地就是中國福建。

第三，福建福州市連江縣的馬祖群島有一個亮島出土7500年前的亮島人的DNA基因，與奇和洞人相同。這證實在8000年前至7500年前從福建龍巖到福州的閩江流域，已經出現南島語族的先民。

第四，2015年印度尼西亞的蘇拉威西島出土7200年前的18歲女性遺骨，在2021年萃取DNA基因證實屬於南島語族。這個發現推翻早先認為印尼的南島語族來自3500年前的台灣島，這位南島語族少女於7200年前出現在印尼時，台灣還是一座無人島。台灣最早的南島語族大坌坑人出現6500年前，所以印尼的南島語族不是來自台灣島。

蔡正元博士在《中國創世紀》指出，基因研究得出一個全新結論：南島語族最早出現在8000年前的福建，7200年前往南遷徙至印尼，6500年前出現在台灣島。台灣島原住民只是保存最早的南島語系語言，但台灣島不是南島語族最早的起源地。更有趣的是，南島語族的文化是海洋文化，目前所有南島語族都很擅長航海，台灣島原住民卻是唯一不擅長航海的族群。亦即所有南島語族的生活方式都有豐富的海洋文化，唯一的例外是台灣島原住民的文化卻是山地文化。

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