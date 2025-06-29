熱！台北社子飆38.2度 4縣市亮高溫橙黃燈

台北市社子測站下午14時達38.2度，中央氣象署針對北北基及彰化4縣市發高溫橙黃燈示警，指出各地天氣高溫炎熱，今(29)日白天台北市、新北市、彰化縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市為黃色燈號，恐達36度。

氣象署呼籲避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。