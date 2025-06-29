雨勢升級雨區擴大！12縣市豪大雨特報 防雷擊、強陣風
雨勢升級雨區擴大！中央氣象署下午14時55分針對12縣市發布豪雨及大雨特報，恐一路下到晚上。
氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（29）日高雄市有局部大雨或豪雨，桃園、新竹、南投、嘉義以南地區及新北、雲林、花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；低窪地區請慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。
豪雨：高雄市。大雨：新北市山區、桃園市、新竹縣、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區、台東縣山區。影響時間：29日下午至29日晚上。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言